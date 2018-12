Tragedia all’ospedale Lazzaro Spallanzani dove un paziente è morto carbonizzato nella stanza dove era ricoverato. Ancora non chiare le cause, forse l’uomo si sarebbe dato fuoco volontariamente, forse si è addormentato con una sigaretta accesa.

L’allarme, su segnalazione dall’interno del nosocomio del Portuense, è scattato oggi intorno alle 16,30 e sono subito intervenuti i vigili del fuoco con ben tre squadre, gli agenti di polizia del commissariato Monteverde, e delle Volanti ma l’uomo – purtroppo – è stato trovato già cadavere all’arrivo dei soccorsi. Infatti, le fiamme sono state domate in poco tempo, ma non sufficiente per evitare il tragico epilogo. Da alcune indiscrezioni, pare si sia assistito ad una torcia umana, che ha carbonizzato il corpo dell’uomo nel letto in cui era ricoverato. (Continua a leggere dopo la foto)











In particolare, l’incendio è divampato da una stanza del secondo piano della terza divisione, dove sarebbero ricoverati i pazienti di malattie infettive gravi. Come detto, a quanto si apprende il paziente potrebbe essersi cosparso del liquido infiammabile sul corpo per poi accendere il fuoco. Non si esclude che la tragedia possa essere legata anche a fattori accidentali, con il 54enne che si sarebbe addormentato con una sigaretta accesa che avrebbe poi innescato il rogo. (Continua a leggere dopo la foto)









Subito sono scattate le operazioni di messa in sicurezza: i 30 pazienti sono stati evacuati e trasferiti mentre i pompieri hanno domato le fiamme. La struttura non avrebbe subito danni ma il reparto – al secondo piano dell’ospedale- è stato dichiarato inagibile. (Continua a leggere dopo la foto)



Dalla direzione del nosocomio per ora nessun commento. Sul posto è giunto il magistrato di turno e la polizia, col compito accertare le cause e poi capire, eventualmente, come il paziente sia venuto in possesso del liquido infiammabile o come mai potesse fumare a letto.

Incendio in un palazzo, ci sono morti. Due bambine gravi. La situazione