La nuova frontiera del sesso in Italia: ecco cosa succede nei supermercati

Quella che vi stiamo per raccontare è una vicenda che sta facendo discutere tutta l’Italia. Siamo ad Ancona, quartiere Archi, dove la spesa diventa bollente. Avete capito bene: la spesa. Il merito è di provocanti donnine che si aggirano tra i banchi della frutta e con un chicco d’uva in bocca ammiccano, strizzano l’occhio ai clienti e tentano l’approccio hard. Li seguono all’esterno, chiedono un passaggio e poi offrono un po’ di amore mordi e fuggi, da consumare in auto, in casa o dove capita.

Si tratta dell’ultima frontiera della prostituzione, sempre meno nascosta, sempre più smaccata. Abbandona i tuguri di periferia e scende nelle strade dello shopping, penetra nei supermercati e arriva tra gli scaffali, dove si aggirano procaci ragazze pronte a svestire i panni delle massaie alla richiesta del primo offerente. Non solo, sempre ad Ancona, un giro di prostituzione dentro un centro massaggi adiacente ad un asilo nido. Lo hanno scoperto e sequestrato gli agenti della sezione giudiziaria della Polizia Municipale di Ancona. (Continua dopo la foto)











Coordinati dal maggiore Marco Ivano Caglioti, gli agenti hanno fatto scattare il blitz venerdì pomeriggio in via Tenna, a Torrette, dove hanno arrestato la dominus dell’attività illecita: si tratta di una donna cinese di 45 anni, ora reclusa nel carcere femminile di Pesaro. Sarebbe stata lei a gestire l’attività delle prostitute, le tariffe, gli appuntamenti. Sempre lei a guadagnare cifre da capogiro perché, nei periodi migliori, sarebbe riuscita a raggiungere anche 15mila euro al mese. (Continua dopo la foto)









Non i 3, massimo 4 mila euro che restavano alle ragazze sfruttate e costrette a vendere il proprio corpo a clienti di ogni età ed estrazione sociale. Già, perché secondo gli investigatori, tra gli uomini in cerca di sesso a pagamento c’erano anche minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Insomma, senza una regolarizzazione, chiesta da alcuni parlamentari a gran voce negli ultimi anni, il rischio è proprio quello che abbiamo di fronte: prostituzione (con sfruttamento quasi certo) ad ogni angolo delle nostre città. (Continua dopo la foto)



Un giro d’affari che, se tassato, potrebbe portare benefici enormi alle casse dello stato e che, soprattutto, renderebbe vita migliore a tutte quelle donne (ma non solo) che autonomamente hanno deciso di intraprendere il lavoro “più vecchio del mondo”. Forse è vero che anche l’Italia, proprio come Germania e Olanda, dovrebbe regolamentarizzare, non credete?

Ti potrebbe anche interessare: “Ho fatto sesso con delle prostitute”. Choc generale per la dichiarazione della super vip

fbq(‘track’, ‘STORIE’);