Un incidente gravissimo quello avvenuto intorno alle 22.40 di domenica 16 dicembre 2018 lungo la superstrada 38 della Valtellina tra Cosio e Morbegno, in provincia di Sondrio. Due le auto coinvolte, che dopo l’impatto frontale hanno preso immediatamente fuoco, e sei vittime: sono morti sul colpo cinque persone, tre uomini e due donne, che viaggiavano a bordo di una Fiat Panda e un uomo di 52 anni che si trovava sulla Fiat 500 X. L’esatta dinamica dell’incidente, come riporta il Corriere della Sera, non è ancora del tutto chiara e gli agenti della sottosezione di Bellano (Lecco) della polizia stradale sono ancora al lavoro per completare i rilievi.

In base alle prime informazioni raccolte, tuttavia, non si esclude che a provocare lo scontro possa essere stata una delle due vetture entrata contromano nella superstrada. In quel tratto, poco dopo lo svincolo di Cosio Valtellinese, infatti, la superstrada corre a due corsie per senso di marcia. L'auto colpita sembra che fosse proveniente da Lecco e viaggiasse verso Sondrio.











Dalle prime informazioni trapelate sembrerebbe che una delle due auto abbia imboccato la strada contromano non riuscendo poi a evitare l'impatto con l'altra vettura. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polstrada, il personale sanitario del 118 con due ambulanze della Croce Rossa e due automediche, e i vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno (Sondrio) e del Comando provinciale di Sondrio, impegnati prima a spegnere le fiamme e poi a estrarre i corpi senza vita dalle vetture.









Una delle sei vittime del tremendo schianto è Jessica Capelli, 26 anni, residente a Tirano, provincia di Sondrio. Jessica, che lascia una figlia piccola, era al volante della Fiat Panda coinvolta nell'incidente a Morbegno dove, scrive ancora il Corriere della Sera, ha perso la vita anche il fidanzato, Nicholas Forte, 20 anni, che viaggiava in auto con lei e altri tre giovani. Nicholas lavorava presso una pensione per cani di Villa di Tirano.



“Resterai la mia cugina fuorissima… buon viaggio Jeje un giorno staremo di nuovo insieme, ti voglio e ti vorrò sempre bene” o ancora “Riposa in pace, piccola Jeje”. Sono solo alcuni dei messaggi comparsi sul profilo Facebook di Jessica dopo la tragica notizia della sua morte. A bordo della Fiat Panda sono morti anche Giada Zerboni, 33 anni, Cristian Margaroli, 36 anni, entrambi di Tirano, e Simone Silvagni, 42 anni, di Bologna. A bordo dell’altra vettura, una Fiat 500 X, ha perso la vita Andrea Gilardoni, 52 anni, di Como.

