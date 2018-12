Grave incidente mortale nelle campagne di Escalaplano, comune di circa 2000 abitanti della provincia del Sud Sardegna, dove Giovanni Boi, un allevatore in pensione di 72 anni è stato ritrovato cadavere, schiacciato sotto la ruota posteriore della sua Fiat Panda, L'incidente è avvenuta nelle prime ore di sabato 15 dicembre, sulla strada vicinale di Santa Barbara che porta al terreno della vittima. A dare l'allarme è stato il nipote di Boi, preoccupato per il suo mancato rientro a casa, ieri sera. E' stato lui a mettersi alla ricerca del congiunto e a ritrovarlo all'alba ormai privo di vita.

Difficile ricostruire la dinamica esatta dell'incidente: ci stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Jerzu, guidati dal capitano Alessandro D'Auria. L'auto del pensionato è stata trovata fuori dalla carreggiata, per rimuoverla sono intervenuti i vigili del fuoco. Una prima ipotesi, è che l'uomo sia sceso dalla Panda per rimetterla in strada, ma non ce l'ha fatta finendo sotto una ruota. I medici del 118, dopo un primo esame esterno del corpo, attribuiscono la morte allo schiacciamento del torace. Per fugare ogni dubbio, la Procura di Cagliari ha disposto l'autopsia. (Continua a leggere dopo la foto)

I dati - Oltre 500 morti a settimana. Non è un bollettino di guerra, anche se poco ci manca, ma il tributo di sangue che negli ultimi quattro anni è stato pagato sulle strade di tutta Europa. Un trend che non dà cenni di miglioramento, ragione per cui il Consiglio Europeo per la Sicurezza Stradale (ETSC) ha deciso, quest’anno, di non assegnare ad alcuna nazione il consueto premio per i progressi nella mobilità responsabile. Una sconfitta che fa seguito tuttavia a numeri inquietanti: lo scorso anno nel vecchio continente sono decedute 25.250 persone in incidenti stradali, solo il 2% in meno rispetto al 2016. (Continua a leggere dopo la foto)

“Se due aerei passeggeri cadessero ogni settimana in Europa”, ha spiegato il direttore esecutivo di ETSC Antonio Avenoso, “la risposta pubblica ed istituzionale sarebbe immediata. Di fronte a 500 morti sulle strade ogni sette giorni, i governi devono aumentare i propri sforzi per migliorare in mesi, non in anni, la sicurezza della circolazione. Servono misure urgenti per arginare le principali cause di morte e lesioni gravi, a cominciare dall’eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza, la distrazione e il mancato uso delle cinture di sicurezza”. I dati provengono dal Rapporto ETSC diffuso oggi dall’ACI, e mettono in evidenza che per raggiungere l’obiettivo fissato dall’Unione Europea di dimezzare le vittime sulle strade entro il 2020 sarebbe necessaria una diminuzione in media del 6,7% ogni anno. Una performance, come detto, ancora molto lontana dall’essere raggiunta. (Continua a leggere dopo la foto)

Specie qui da noi in Italia, dove addirittura i decessi causati dagli incidenti stradali sono aumentati dell’1,6% nell’ultimo anno. “Il nuovo Codice della Strada che sarà presto nell’agenda parlamentare può rappresentare il punto di svolta per una mobilità più responsabile ed efficiente, in linea con le disposizioni annunciate dalla Commissione Europea sui veicoli e sulle infrastrutture”, ha commentato il presidente dell’ACI Sticchi Damiani.

È morto Luigi Tomasi, l’uomo più anziano d’Italia