I carabinieri hanno denunciato il titolare di un’impresa boschiva per i reati di omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e frode processuale. La denuncia è relativa ad un infortunio mortale cui era rimasto vittima un mese fa un operaio moldavo di 28 anni il cui corpo era stato trovato nei boschi di Sagron Mis, nel Primiero.

Secondo l’accusa l’operaio lavorava ''in nero''. Dai primi rilievi, gli investigatori avevano notato alcune incongruenze relative all’incompatibilità delle lesioni riportate dal boscaiolo rispetto alla zona in cui era stato trovato il corpo. L’ipotesi che l’infortunio mortale si fosse verificato in un luogo diverso da quello del rinvenimento della salma è stato avvalorata da una serie di testimonianze. (Continua a leggere dopo la foto)

I carabinieri hanno interrogato i dipendenti dell'uomo e poco dopo la verità è venuta a galla. Una storia che ha sconvolto tutti, in particolare gli abitanti della cittadina in cui risiede l'impresa boschiva dell'uomo denunciato. La mattina del 19 novembre un cavo in acciaio la ho colpito violentemente, sbalzandolo a qualche decina di metri. L’uomo è morto sul colpo a causa di fratture alla base cranica. (Continua a leggere dopo la foto)

I presenti, ricostruiscono i carabinieri, hanno avvisato il titolare che, arrivato sul posto, ha deciso di caricare il corpo del 28enne sull’auto della stessa vittima, aiutato da una seconda persona, e spostarsi di circa 600 metri. Poi, ha lasciato il cadavere vicino a un dirupo, coprendolo con alcuni tronchi. Solo in seguito, lo stesso titolare ha deciso di avvisare una guardia boschiva. Questo è quanto sostengono le indagini dei carabinieri, ipotizzando che lo spostamento del corso sia stato un tentativo per deviare gli accertamenti delle forze dell’ordine. (Continua a leggere dopo la foto)

I militari hanno ritrovato nel punto d’impatto con il cavo un berretto che, stando al racconto dei familiari della vittima, l’uomo indossava quella mattina. Gli investigatori inoltre, sempre all’interno del cantiere, hanno ritrovato alcune tracce di sangue. D’altronde, fin dal primo momento, il luogo del ritrovamento del cadavere era parso sospetto, visto che in quell’area non erano presenti piante tagliate, rami o sassi che potevano giustificare le lesioni alla testa.

