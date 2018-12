Una storia assurda arriva da Taranto. L’episodio risale al 22 novembre, ma è stata resa nota solo oggi dal sindacato Slc Cgil. Un’addetta di un call center della città pugliese è stata colpita dal crollo di calcinacci che si sono staccati dal soffitto mentre lavorava nella sua postazione. Secondo il racconto del sindacato l’azienda avrebbe fatto intendere all’operatrice che se avesse denunciato l’incidente non le sarebbe stato rinnovato il contratto.

Un ricatto in piena regola, che grazie alla lavoratrice è stato scoperto e denunciato. La donna , che ha presentato domanda di infortunio all’Inail, ha riportato contusioni giudicate guaribili in sette giorni. Il sindacato ha denunciato l'accaduto a Spesal, Ispettorato del Lavoro e ai carabinieri, allegando diverse foto e chiedendo un sopralluogo per verificare l'idoneità del luogo di lavoro. Anche per la sicurezza degli altri lavoratori del call center. (Continua a leggere dopo la foto)

Nei giorni scorsi era stato denunciato dalla Slc Cgil anche il caso di un’altra lavoratrice dello stesso call center che si è vista negare l’assegno di maternità dall’Inps per il mancato versamento dei contributi da parte dell’azienda. Il commento del segretario generale della Slc Cgil di Taranto, Andrea Lumino è stato durissimo: ‘’Accade che nel call center per cui una collaboratrice a progetto lavora, ti cada il soffitto addosso e l’azienda ti faccia capire che se fai causa non ti rinnovano il contratto. Vergognatevi’’. (Continua a leggere dopo la foto)

Come detto l’episodio è stato reso noto solo per il coraggio della donna e l’intervento del sindacato, che ha denunciato il fatto anche ai carabinieri. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, a cadere sulla operatrice sarebbero state grosse parti dei pannelli di cartongesso del controsoffitto. (Continua a leggere dopo la foto)

Secondo la ricostruzione il crollo èè avvenuto per via di una grossa infiltrazione di acqua proveniente da una tubatura sottostante. L’operatrice si è recata autonomamente in ospedale per farsi medicare e, come detto, si è recata al sindacato per denunciare l’accaduto. Secondo il suo racconto, infatti, i datori di lavoro le avrebbero fatto pressioni per non denunciare il fatto promettendole il rinnovo del contratto. La lavoratrice si è opposta e ha denunciato.