Antonio Megalizzi, il giovane giornalista italiano rimasto gravemente ferito nell'attentato di Strasburgo, è in condizioni gravi. Il ragazzo trentino, 29 anni, è stato raggiunto alla testa da un colpo di proiettile esploso da Chérif Chekatt nell'attacco dei mercati di Natale di Strasburgo, avvenuto nella serata di martedì 11 dicembre. Il bilancio è stato aggiornato dalla prefettura regione in cui si trova Strasburgo: una terza persona è morta nella giornata di giovedì 13 dicembre, mentre i feriti sono in totale tredici, di cui cinque si trovano in gravi condizioni; per uno di loro è già stata dichiarata la morte cerebrale.

Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti qualificate ''Antonio lotta in queste ore tra la vita e la morte nell'ospedale dove è ricoverato''. A parlare all'agenzia nazionale stampa associata è l'eurodeputato della Lega, Mario Borghezio, che all'uscita dell'ospedale di Strasburgo ha detto: "Siamo venuti con spirito cristiano e umano per portare la nostra solidarietà alla famiglia di Antonio Megalizzi. Abbiamo incontrato la mamma che ha avuto indicazioni dai medici che la situazione è irreversibile, lei è disperata e molto provata". (Continua a leggere dopo la foto)

A parlare è stata anche la deputata Fi Michaela Biancofiore, strettamente in contatto con la fidanzata del giovane: "Antonio per il momento resiste e questo potrebbe essere un buon segno". Queste le parole della Biancofiore all'ANSA. "Non so se sia operabile in assoluto o se sia una questione di stabilizzazione dopo il trauma. Aspetto notizie dalla famiglia", aggiunge la deputata che ha pubblicato su Twitter la foto di una candela accesa con l'hashtag "Pray For Antonio. Confidiamo in Dio". (Continua a leggere dopo la foto)

A raccontare quei terribili momenti è stato il padre di Luana, la fidanzata del 29enne trentino. "Ci hanno detto che Antonio è stato colpito alla testa da un proiettile sparato da quel delinquente. Le due ragazze che erano con lui (la trentina Caterina Moser e Clara Stevanato, veneta e residente a Parigi, ndr) ce l'hanno fatta a scappare, rifugiandosi poi in un locale pubblico. Hanno perso di vista Antonio, perché lui è rimasto a terra", ha spiegato Danilo Moresco, presidente dei ristoratori del Trentino all'Ansa. (Continua a leggere dopo la foto)

Contattato dall'Adnkronos, Moresco ha lanciato anche un appello: "Stiamo cercando di trovare un luminare, che possa andare a Strasburgo e salvare Antonio. Ce la metterò tutta per mettere insieme il massimo: ci vorrebbe un'équipe di specialisti che possano andarlo a valutare". "Abbiamo bisogno di trovare persone molto qualificate", ha aggiunto precisando che comunque anche i medici dell'ospedale di Strasburgo sono molto "qualificati e disponibili" però è normale noi vogliamo fare il massimo. "È naturale, sentirò anche la famiglia" per capire che ne pensano, ha concluso.

Antonio Megalizzi, chi è l’italiano di 28 anni ferito nell’attentato di Strasburgo