Le pagine della cronaca di oggi, 12 dicembre, si tingono di nuovo di nero. La notizia della tragedia arriva da Verona dove una giovane ragazza di soli 12 anni si è tolta la vita a causa di una furiosa litigata con i suoi genitori. La lite si è generata a causa dell'andamento scolastico della ragazza. La ragazzina e i genitori hanno appunto avuto una discussione sui suoi brutti voti a scuola e così la giovane, non sopportando più la pressione, ha compiuto un gesto estremo. Dopo essersi chiusa in bagno, come riporta il corriere del Veneto, ha aperto la finestra della stanza e si è lasciata cadere nel vuoto.

Un gesto nato non solo dalla lite con i genitori, che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma anche da altri problemi. Infatti la ragazzina oltre allo scarso rendimento scolastico stava attraversando una relazione complicata con un coetaneo, e si sa che durante l'adolescenza i primi amori sono quelli più complicati e che danno i maggiori grattacapi. Un gesto quindi solo in apparenza folle, perché nascondeva in sè un bisogno di aiuto e di essere capiti e compresi tipico dell'adolescenza. (continua dopo la foto)

Sulla tragica vicenda di Verona è stata intervistata anche la psicologa e responsabile del punto di ascolto per le emergenze e il disagio scolastico a Verona, la quale ha espresso il suo punto di vista sulla questione. La dottoressa Giulia Guadagnini ha detto a riguardo: «Ogni gesto estremo, soprattutto a questa età, nasconde un mondo complesso e da comprendere, una realtà a parte». Poi ha aggiunto: «Da adulti vediamo questi gesti come incomprensibili e ingiustificati. Ma dobbiamo capire che a quell'età, che racchiude una fase molto complessa, sono la soluzione alla disperazione». Gli adolescenti sono un concentrato di emozioni che non è facile saper gestire, una vera e propria bomba ad orologeria pronta ad esplodere quanto meno ce lo aspettiamo.

Ora la parte più difficile deve ancora arrivare. La famiglia deve superare il lutto e in questi casi non è mai facile perché i sensi di colpa tendono a soffocare e a schiacciare. La dottoressa Guadagnini riguardo a ciò ha aggiunto: «Un altro momento molto complicato. Perché in questo caso le famiglie non sanno come affrontare la scomparsa. Si finisce in un turbinio di se e di ma da cui è difficile uscire». Però bisogna uscirne perchè il racconto della perdita di una figlia poco più che adolescente per un gesto estremo può aiutare altre famiglie a comprendere i loro figli e fermarli prima che sia troppo tardi. Naturalmente il lutto non deve essere superato solo dalla famiglia, ma anche dagli amici, sperando che capiscano che il suicidio non è una soluzione ai propri problemi.

Il gesto della giovane ragazzina di Verona purtroppo non è il primo. La cronaca è piena di ragazzi che dopo un litigio con i genitori, per i motivi in apparenza più futili, si tolgono la vita. Accanto a gesti così estremi ve ne sono tanti altri, altrettanto pericolosi, che però passano inosservati. Uno di questi è l'autolesionismo. I ragazzi si infliggono volontariamente dolore perchè non riescono a tirare fuori i loro sentimenti. Quindi bisogna osservare e ascoltare questi ragazzi in fase adolescenziale in modo tale che riescano a crescere affrontando i problemi a testa alta e con coraggio.

