Chiude la fabbrica del caffè Hag e Splendid. Lo scorso settembre il gruppo Jde aveva annunciato che dal primo gennaio 2019 chiuderà il sito produttivo di Andezeno, vicino a Torino, con il conseguente licenziamento di tutti i 57 dipendenti. Acquistata nel 2015 dalla multinazionale, la fabbrica piemontese è l'unico sito in Italia dove si producono il caffè Hag e Spendid. Con la cessazione delle attività dal 2019, invece, la produzione verrà trasferita in altre fabbriche europee.

"Una decisione stabilita dall'alto senza la possibilità di discutere soluzioni alternative", riferiva qualche mese fa la segretaria della Uila di Torino Manuela Vendola, lamentando la perdita di "due fiori all'occhiello del mercato italiano". Una delegazione di lavoratori del caffè Hag e Splendid è stata al Parlamento Europeo ''per denunciare l'ennesimo caso di delocalizzazione di uno stabilimento italiano all'estero''.

''In questi giorni in cui a Strasburgo si aprono i lavori dell'ultima plenaria dell'anno - sottolinea l'eurodeputato Alberto Cirio - offriremo a tutti un caffè amaro per denunciare l'ennesimo espatrio di uno storico marchio italiano''. ''Sarà l'occasione per ascoltare dalla viva voce degli interessati un altro caso di delocalizzazione, analogamente a quanto sta purtroppo avvenendo a Novi Ligure con la Pernigotti e come è già avvenuto nei mesi passati con la Embraco di Riva di Chieri. Vogliamo che l'Europa rifletta sull'importanza di tutelare i nostri marchi. Sradicare un brand storico dal luogo in cui è nato significa snaturarlo'', ha concluso l'eurodeputato. La delegazione di lavoratori era accompagnata dal consigliere comunale di Chieri (Torino) Rachele Sacco.

"Dopo sessant'anni due marchi italiani famosissimi, il caffè Hag e caffè Splendid, vengono chiusi e portati all'estero": è la denuncia dei lavoratori dello stabilimento di Andezeno. I lavoratori hanno offerto un 'caffè amaro' ai presenti. Tra questi il presidente dell'Eurocamera Antonio Tajani, che ha assicurato il suo impegno: "Cercherò di convincere la proprietà a cambiare idea. Non sarà facile, ma bisogna sempre battersi finché non si raggiunge l'obiettivo e io ce la metterò tutta". Andrea Errico, Rsu del gruppo Caffè Hag, parlando alla stampa ha ricordato che dal 31 gennaio tutti i lavoratori dell'impianto perderanno il lavoro. "Le produzioni inizieranno in uno stabilimento a Berlino: i lavoratori italiani vedranno il loro caffè prodotto da un'altra parte e commercializzato sul territorio italiano", ha sottolineato, denunciando tra l'altro che "i lavoratori verranno licenziati senza cassa integrazione", ma "solo con la Naspi".

(Continua a leggere dopo la foto)

Presenti all'incontro, oltre a Tajani, anche gli eurodeputati di Forza Italia (Fi) Alberto Cirio, Elisabetta Gardini, Massimiliano Salini e l'europarlamentare della Lega Mario Borghezio. "Ciò che si è affermato nel mercato internazionale perché era legato all'Italia, che si chiami Pernigotti o che si chiami Splendid – ha sottolineato Cirio – deve in qualche modo rimanere in Italia. Questa sarà la nostra battaglia: ciò che è nato in Paese, deve continuare a essere prodotto in quel Paese".

