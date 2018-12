Attenzione se avete fatto la spesa al Conad. Il ministero della Salute ha annunciato oggi, martedì 11 dicembre, il richiamo del dessert alla Vaniglia a marchio Conad dal mercato per il rischio di possibile presenza di allergeni con una nota pubblicata sul suo sito internet ufficiale. La decisione riguarda le confezioni da 320 grammi con scadenza il 10 febbraio 2020, realizzate nello stabilimento di via Vanzetti a Terni da Eskigel srl. Secondo gli esperti del dicastero, il prodotto avrebbe un imballaggio errato: all'interno delle confezioni del prodotto dichiarato in etichetta senza glutine, ci sarebbe il dessert crema e cioccolato con glutine.

Come sempre si invitano i consumatori che avessero già acquistato il prodotto interessato dal richiamo a non consumarlo e a riportarlo presso il punto vendita, dove sarà sostituito. Si ricorda che l'autorità può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0733557803. Come consiglia Valeria Lai di Adiconsum e centro europeo consumatori italiani, bisogna sempre consultare il sito del Ministero della Salute, per quanto riguarda il ritiro di prodotti alimentari, per sapere cosa è stato ritenuto non idoneo alla vendita per motivi di sicurezza.



Ma non è il solo modo: "In particolare per gli alimenti e i farmaci ha sottolineato – la Commissione Europea ha istituito sul proprio sito uno spazio apposito per consultare online le notifiche settimanali trasmesse da tutti i Paesi della Comunità Europea". Si trova anche qui, dunque, l'elenco dei prodotti ritirati. Non solo il dolce, anche un altro richiamo alimentare che riguarda 9 alimenti (che sono stati richiamati perché considerati dannosi per la salute) è stato diramato dal Ministero. Si tratta del pesce spada decongelato con del mercurio riscontrato al di sopra dei limiti e di un salame cotto per rischio microbiologico.

Nello specifico si tratterebbe del pesce spada decongelato che è stato prodotto da Frime Sa in Spagna, a Mercabarna e commercializzato in Italia da Ittica di Franciacorta (Provaglio d’Iseo, BS). Il marchio di questo pesce spada sarebbe Turla Pierino, ed è stato richiamato come abbiamo detto perché sarebbero stati riscontrati dei livelli di mercurio al di sopra dei limiti consentiti dalla legge. Riguardo invece il secondo prodotto, si tratterebbe del salame cotto mignon del marchio La Granda salumi, che ha sede a Genola in via Garetta. Secondo quanto riferito dal Ministero, questo prodotto sarebbe stato ritirato dal mercato per sospetto inquinamento microbiologico che è stato rilevato in sede di autocontrollo. Ovviamente si tratta soltanto di un lotto coinvolto in questo richiamo alimentare e riguarderebbe il salame sottovuoto da circa 230 grammi con n° P000415618 e varie date di scadenza.

“Invitiamo gli acquirenti a non consumare il prodotto e a renderlo presso il punto vendita per la sostituzione e/o il rimborso. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: qualita@lagranda.it. Tel. Chiapello Nicolò 347/8954563 e Clerico Niccolò 345/6102765”, è questo quanto si legge nello specifico nel richiamo, da parte del ministero. Il marchio di identificazione del produttore del salame, è ITN6VV50 CE. Le date di scadenza del prodotto sono varie. La confezione di vendita è quella da 230 g circa. L’azienda rende noto che il prodotto è stato distribuito nei punti vendita: We Food Srl di Genola (Cuneo), Gastronomia Salumeria Antiche Ricette di Centallo (Cuneo), Opera Srl di Settimo Torinese, Eataly Monticello ad Alba ed Eataly Pinerolo.

