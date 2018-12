È pesante il bilancio dell'incidente avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 10 dicembre sulla A4 nella. Un autista di uno dei camion rimasti coinvolti nello scontro è morto. Alle 11:15 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada tra i caselli di Vicenza ovest e Grisignano in direzione Venezia per un tamponamento tra tre mezzi pesanti. I vigili del fuoco accorsi da Vicenza con due squadre e il funzionario di servizio, hanno messo in sicurezza i mezzi.

Davanti agli occhi si sono ritrovati una scena sconvolgente. Niente da fare, nonostante i soccorsi, per l'autista del terzo mezzo, dichiarato morto dal personale medico del SUEM 118. Illesi gli altri due autisti di mezzi pesanti coinvolti nel tragico tamponamento. Sul posto il personale dell'autostrada e la polstrada per i rilievi. La tragedia ha provocato inevitabili ripercussioni sul tratto autostradale già interessato da un altro incidente, fortunatamente senza vittime, avvenuto intorno alle 10 a causa di un furgone che si è ribaltato in carreggiata. (Continua a leggere dopo la foto)



Il tratto è stato chiuso al traffico per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e sul posto si è arrivati fino a sette chilometri di coda poi scesi a quattro dopo mezzogiorno. La situazione è tornata alla normalità solamente nel primo pomeriggio, quando è stato riaperto il casello. (qui il video) Questa estate, nello stesso punto, un incidente aveva visto coinvolti due mezzi pesanti. Dopo un tamponamento c'era stato lo scoppio della bombola del gas. Due persone non erano riuscite a salvarsi.

Dopo il tamponamento da parte del furgone cassonato al mezzo pesante carico di imballaggi di cartoni si era sviluppato un incendio. Nel rogo, come detto, era scoppiata una bombola gpl trasportata nel furgone. Sul posto erano intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Padova e Vicenza. Le due persone decedute si trovavano all’interno dello stesso furgone. L’autista del tir, invece, era rimasto illeso. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Padova e Vicenza con cinque automezzi e sedici operatori, erano riusciti a spegnere le fiamme sviluppatesi subito dopo il tamponamento da parte del furgone cassonato al mezzo pesante carico di imballaggi di cartoni.

Nel rogo erano rimaste coinvolte anche delle bombole di gas, una delle quali era esplosa. Bombole che erano trasportate nel furgone cassonato. Una volta spente le fiamme, all’interno del furgone i vigili del fuoco avevano trovato i corpi di due persone. Anche il quel caso l'autostrada era rimasta chiusa diverse ore per consentire alla polstrada di effettuare i rilievi e agli operatori dell'Anas per ripulire la carreggiata.

Schianto devastante: finisce con la moto contro un’auto, morto un ragazzo di 23 anni