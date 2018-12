Si chiama Alice ed è una di quelle ragazze presenti all’ospitata di Sfera Ebbasta alla “Lanterna azzurra” di Corinaldo. Oggi la giovane si è svegliata dal coma farmacologico indotto, ha dapprima guardato la madre, l’ha riconosciuta e ha detto: "Mamma, dammi la mano, non mi lasciare". La ragazza, 15 anni, è ricoverata all'ospedale di Ancona dopo essere rimasta gravemente ferita nella tragedia di Corinaldo. Ieri si è risvegliata e ha ricominciato a respirare senza l'aiuto delle macchine.

"Non ti lascio più. Ho vissuto un incubo, stavo impazzendo dal dolore, ora impazzisco di felicità". Così Daniela, madre di Alice, ha raccontato gli attimi in cui la ragazza si è risvegliata nella Rianimazione degli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona. “Ha riconosciuto me, la madre e la sorella. Mia figlia sta bene", ha raccontato il padre Pierpaolo, carabiniere in servizio a San Lorenzo in Campo che ha ricevuto in questi giorni tanti attestati di vicinanza anche da parte dei più alti gradi dell'Arma regionale e da varie parti d'Italia. (Continua dopo la foto)



Alice era tra i feriti gravi. I medici dell'ospedale di Ancona hanno spiegato che è in buone condizioni ma ancora sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva. La ragazza è confusa ma cosciente e ha chiesto di tornare a casa ma, hanno spiegato i medici, "questo è prematuro". Le condizioni degli altri sei feriti gravi restano stabili. Si tratta di giovani, tenuti in coma farmacologico, che potrebbero avere subito lesioni anche per mancanza di ossigeno. Stabili, tra gli altri, anche le condizioni di due ragazzi ricoverati in codice giallo, ma tenuti sotto stretta osservazione.

Non è stato lo stesso racconto per Paolo, marito di Eleonora Girolimini e padre delle due gemelline rimaste miracolosamente illese al crollo. "Devo essere forte - ha raccontato l’uomo - non posso stare qui a piangere tutto il giorno, ci sono quattro bambini piccoli che hanno bisogno di me. Devo riprendere il filo da dove l’ha lasciato lei… Non ce la farò mai". L'uomo racconta: "Mi rivedo lì in piedi ad aspettare con mia moglie e mia figlia Gemma, la più grande, quello che ci hanno spacciato per un concerto”.

Gliene concediamo uno all’anno e quella era la sua serata, biglietto da 22 euro”, dice Paolo al Corriere e conclude: “Le mie figlie hanno scritto una lettera da mettere nella tomba della madre, c’era scritto ‘Cara mamma, mi dispiace che sei morta’, questo bigliettino d’addio l’hanno scritto le mie figlie gemelle di sette anni. Mi hanno chiesto di metterlo nella bara perché così la loro mamma lo leggerà per sempre", ha spiegato Paolo.

