Dopo la strage assurda di Corinaldo, un nome c'è. Come riporta Repubblica.it, si tratta di un 16enne, della provincia di Ancona, che - secondo diverse testimonianze di chi era all'interno della discoteca Lanterna Azzurra venerdì notte - sarebbe salito su una pedana per spruzzare lo spray urticante prima dell'arrivo del trapper Sfera Ebbasta. È stato rintracciato in un residence nei pressi di Senigallia. Ora è in stato di fermo, perché è stato trovato in possesso di eroina e cocaina, oltre che di contanti, durante una perquisizione domiciliare dei carabinieri, e non per quanto avvenuto nel locale. Per i fatti della discoteca, il ragazzo è stato identificato solo in base ai racconti dei presenti, in particolare grazie a un soprannome con il quale era conosciuto in discoteca, ma non ci sono altri elementi o video contro di lui.

Per questo, il ragazzo non è ancora stato sentito dai pm e il suo nome non è al momento nel registro degli indagati. Le procure ordinaria e minorile di Ancona sono, infatti, molto caute. L'ipotesi per cui procedono, per ora, è quella di omicidio preterintenzionale, ma contro ignoti. Anche perché il nome del minorenne non è l'unico che è stato fatto dai testimoni oculari (ne sono stati ascoltati più di 80). (continua dopo la foto)

Nell'inchiesta, infatti, al momento non ci sono certezze. Né sul numero di persone all'interno del locale, visto che oltre alle persone entrate con biglietto potevano essercene anche altre senza, né sulle cause che hanno scatenato il panico. Gli investigatori invitano chiunque abbia video della serata a consegnarli per le indagini.Come precisa il comandante provinciale dei carabinieri di Ancona, Cristian Carrozza, lo spray urticante è la "causa più accreditata finora" per il fuggi fuggi generale, ma gli investigatori "non possono sposare una sola causa" e quella dello spray "non può essere l'unica causa da seguire". Alcune testimonianze avevano parlato anche di un fumogeno, ma - come spiega Carrozza - ci potrebbe essere stato un effetto di suggestione.

Sulla questione dei biglietti venduti, secondo Carrozza "sono 680 i biglietti venduti, quasi 500 quelli staccati e circa 180 quelli venduti online". "La capienza della sala del concerto - ha aggiunto - è di 469 persone, due le sale aperte al piano terra, mentre quella interrata non era fruibile. La cifra diffusa ieri di circa 1.400 biglietti si basava sui numeri delle matrici", che non sono sequenziali. Le differenze tra biglietti venduti e staccati sono emerse durante controlli successivi. I carabinieri cercheranno ora di capire perché sulle matrici ci siano numeri così elevati. (continua dopo la foto)

Ci sarebbe pure chi è entrato senza biglietto. "Mia figlia, 15enne, non ha comperato il biglietto, ma aveva prenotato un tavolo - racconta Alessandra - fuori dal locale un giovane addetto alle pr è passato a riscuotere i pagamenti, poi ha consegnato un braccialetto giallo per l'ingresso e un tagliando, senza marchi, per la consumazione. Lei e una sua amica sono entrate così".

