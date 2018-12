Cade e muore anni sotto gli occhi dei colleghi: choc nel cantiere

Non ce l’ha fatto l’operaio di 57 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro nel nel cantiere del Terzo Valico di Voltaggio. È morto dopo un giorno di agonia. Da 24 ore circa era ricoverato all'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria, nel reparto di Rianimazione. I sindacati, appresa la notizia, hanno annunciato per lunedì 8 ore di sciopero in tutti i cantieri e un presidio davanti alla Prefettura di Alessandria.

La vittima, riporta Repubblica, era un dipendente della Edilmac, azienda bergamasca che lavora in subappalto. Durante le operazioni di impermeabilizzazione di un pozzo di aerazione, riportando nella caduta gravi traumi alla testa.

E' il primo morto in un cantiere del Terzo Valico e la tragedia si verifica in quello che è uno dei momenti di massima pressione a livello politico, imprenditoriale e anche religiosa (pochi giorni fa i cantieri sono stati benedetti dal cardinale di Genova Bagnasco). (Continua dopo la foto)



Un movimento di sostegno ai alvori simile a quello della Tav piemontese di fronte alle incertezze dei finanziamenti da parte del governo giallo verde. Tra l'altro proprio domani è l'ultimo giorno di lavoro del Commissario al Terzo Valico Iolanda Romano che in un messaggio sul sito dell'opera oggi ringrazia, tra le molte persone anche Massimo Cogliandro segretario regionale del PIemonte di Fillea Cgil. (Continua dopo la foto)

Iolanda Romano lo ringrazia assieme ad altri per "esserle stata accanto offrendole competenze e sostegno"."Basta rischi per chi lavora", afferma Pierluigi Lupo della Filca Cisl, che chiede anche ai colleghi dei cantieri liguri di aderire allo sciopero. Lo scorso anno in Italia si è toccato il minimo storico di morti bianche dal 1951, con 617 vittime accertate (-2,8% rispetto al 2016 e -25% rispetto al 2012) per incidente sul lavoro. I dati registrati nei primi mesi del 2018, rilevano invece un aumento rispetto agli anni precedenti. (Continua dopo la foto)

Secondo il rapporto Inail presentato lo scorso 27 giugno, da gennaio a maggio, sono state presentate 389 denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale, 14 in più rispetto alle 375 dello stesso periodo del 2017 (+3,7%).Nei primi cinque mesi dell’anno, la maggior parte degli incidenti mortali si è verificata tra i lavoratori di industria e servizi (348). Per quanto riguarda invece la distribuzione territoriale, il maggior numero di morti bianche si è avuto nel Nord Italia, in particolare in Lombardia (61), Veneto (48) e Piemonte (39). L’Inail rileva inoltre un aumento degli incidente sul lavoro che hanno coinvolto lavoratori stranieri: dai 50 del 2017 si è passati a 65 nella prima parte del 2018.

