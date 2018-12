Schianto devastante: finisce con la moto contro un’auto, morto un ragazzo di 23 anni

Tragedia stamani intorno alle 10 quando una moto si è scontrata frontalmente con un’auto nei pressi di Valeggio sul Mincio. Le condizioni del centauro sono apparse subito disperate. Più lievi le feriti riportate dagli occupanti del mezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 giunti un’ambulanza e l’elisoccorso di Verona emergenza. Intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per ricostruire la dinamica.

L’impatto non ha lasciato scampo al centauro, E.R., residente a Povegliano, il quale è morto sul colpo. La persona alla guida della vettura coinvolta nell’incidente e il passeggero non hanno riportato gravi ferite ma sono stati portati all’ospedale di Villafranca sotto shock. I dati parlano chiaro: in Italia nel 2017 sono aumentati i morti per incidenti stradali (3.378 contro i 3.283 del 2016: +2,9%) a fronte di una diminuzione degli incidenti (174.933 rispetto ai 175.791 dello scorso anno: - 0,5%). (Continua dopo la foto)



In leggero calo anche i feriti (246.750 erano 249.175 nel 2016: -1%), ma stabile il numero di feriti gravi, che sono oltre 17.000, ovvero 5 ogni vittima, per il 68% uomini, per il 32% donne). Scende da 5,3 a 5,1 il rapporto feriti gravi/decessi, mentre i costi sociali sono stimati in 19,3 miliardi di euro (1,1% del PIL). L’Italia si conferma maglia nera in Europa per numero di incidente nonostante nellaUe per il secondo anno consecutivo il numero delle vittime in seguito a incidenti stradali e’ diminuito del 2 % circa. E’ quanto emerge dal rapporto della Commissione europea sul 2017 (-20 %).

Nel 2017 hanno perso la vita sulle strade 25300 persone, 300 in meno rispetto al 2016 e 6200 in meno rispetto al 2010. Benche’ la tendenza sia giudicata “incoraggiante”, secondo la Commissione “sara’ comunque molto impegnativo raggiungere l’obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada tra il 2010 e il 2020”. Le stime Ue, scrive il Sole24ore in un lungo articolo, indicano che lo scorso anno altre 135 mila persone sono rimaste gravemente ferite, tra cui un ampio numero di utenti deboli: pedoni, ciclisti e motociclisti.

Il costo degli incidenti mortali o con feriti gravi viene stimato nella Ue in 120 miliardi di euro all’annoCon una media di 49 vittime di incidenti stradali per milione di abitanti, le strade europee sono rimaste di gran lunga le piu’ sicure al mondo nel 2017.

