Strage in una discoteca in provincia di Ancona. Sei ragazzi sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona). Il panico sarebbe stato provocato, secondo le prime testimonianze, dall'uso di uno spray urticante. Le vittime sono cinque giovanissimi (due ragazzi e tra ragazze) e la madre di una ragazzina che era lì insieme al marito per accompagnare la figlia.

Due ragazze erano del 2004 e sono di Senigallia, un ragazzo del 2002 di Ancona, un ragazzo e una ragazza del 2003 di Fano, e una donna del '79 di Senigallia. Questi i loro nomi: Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Mattia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia; e mamma Eleonora Girolimini, 39 anni, di Senigallia Al momento ci sono 12 codici rossi, 45 codici verdi e 9 codici gialli. È quanto si fonti investigative. (Continua a leggere dopo la foto)



Mattia Orlandi, 15 anni, vestito come un trapper, la felpa col cappuccio e gli occhiali da sole, proprio come Sfera Ebbasta, il suo idolo. Non vedeva l'ora di vederlo venerdì sera alla discoteca Lanterna Azzurra di Coriandolo dove è morto, schiacciato dalla calca. Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia, il cappellino da baseball girato all'indietro: sul suo profilo Facebook le foto della Juve, la sua squadra del cuore, i video di Fedez e J-Ax. Frasi prese da canzoni e sogni infranti durante il crollo del parapetto fuori da quel locale.

C'erano anche tre ragazze Asia Nasoni, 14 anni di Senigallia, Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia e Benedetta Vitali, 15 anni di Fano. «Auguri King», scriveva Benedetta nelle stories di Instagram per il suo idolo che ieri per ironia della sorte compiva 26 anni. Chi è Sfera Ebbasta - Un rapper da record, specializzato in trap, sul palco del 'Lanterna Azzurra' di Ancona, dove stanotte sono morte sei persone travolte dalla calca. Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, è il fenomeno del momento con tre album all'attivo e milioni di visualizzazioni su Youtube.

26 anni, originario di Cinisello Balsamo, il trapper si trova in giro per l'Italia con lo 'Sfera Ebbasta Rockstar tour 2018', sold out quasi ovunque. Un successo incredibile, tanto che l'artista ha deciso di non fermarsi: dopo le 50 date del tour, nell'ottobre scorso ha annunciato a sorpresa lo 'Sfera Ebbasta - Popstar tour 2019' con tre concerti nelle principali arene indoor che lo vedranno protagonista al Palalottomatica di Roma, al Palapartenope di Napoli e al Mediolanum Forum di Milano.

Tragedia in discoteca, le indagini: “Venduti più biglietti dei posti disponibili”