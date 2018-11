Terremoto a Massa di Somma, oggi 29 novembre. Una lieve scossa di magnitudo 2.3 è stata registrata alle ore 16.55 a cinque chilometri sud est del Comune in provincia di Napoli. L’Istituto di geofisica e Vulcanologia (INGV) ha segnalato la scossa avvenuta a due chilometri di profondità. Non si registrano danni a cose o persone.

I Comuni più vicini al rilevamento sono San Giuseppe vesuviano, Terzigno e San Sebastiano al Vesuvio. Secondo le informazioni apprese, la scossa non avrebbe provocato danni né a cose né a persone.



I Comuni più vicini al rilevamento sono San Giuseppe vesuviano, Terzigno e San Sebastiano al Vesuvio. Secondo le informazioni apprese, la scossa non avrebbe provocato danni né a cose né a persone. Torna la paura a Napoli e in Campania, dove uno sciame sismico si sta verificando in queste ore sul Vesuvio. Le scosse, sebbene di lieve entità, sono tutte molto superficiali e si stanno verificando ad intervalli di tempo molto ravvicinati.

La prima scossa si è verificata alle ore 15:50 ed è stata di magnitudo 1.5. L’epicentro è stato localizzato nel Parco Nazionale del Vesuvio (Na) e l‘ipocentro a soli 0.3 Km di profondità.

La seconda scossa si è verificata alle ore 15:55 ed è stata di magnitudo 2.3. L’epicentro è stato localizzato a Massa di Somma (Na) e l‘ipocentro a soli 1.6 Km di profondità. Una terza scossa si è verificata alle ore 16:55 ed è stata di magnitudo 2.3. L’epicentro è stato localizzato nel Parco Nazionale del Vesuvio (Na) e l’ipocentro a soli 1.6 Km di profondità.

