Pesaro come il Far West. Poco prima delle 13, di fronte al Trony di via Gagarin, si è verificata una sparatoria. Ad essere assaltato, da un gruppo di banditi, sembrerebbe un portavalori che si trovava nel parcheggio del negozio di tecnologia. Non ci sarebbero state conseguenze gravi, sembrerebbe però che il conducente del mezzo sia rimasto ferito, colpito dai vetri che gli sono finiti addosso in seguito alla rottura di quest’ultimo.

Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri i quali, dalle prime informazioni, avrebbero scongiurato l’episodio, facendo fuggire i rapinatori a mani vuote. Come detto il fatto di cronaca è successo davanti al Trony di via Gagarin, in zona Torraccia e per ora non sono chiari i termini dell'accaduto. Sul posto stanno convergendo le forze dell'ordine, ci sarebbe un camioncino crivellato di proiettili. (Continua a leggere dopo la foto)



Il furgone è un portavalori che, dalle prime notizie, andava a prelevare l'incasso di Trony. Circa 20mila euro in contanti, una somma dovuta al weekend del Black Friday. Il commando sarebbe entrato in azione quando l'addetto alla cassa continua aveva però già messo nel furgone il denaro prelevato. Al rifiuto di aprire e consegnare loro i soldi, uno dei banditi ha preso a mazzate il furgone, poi i colpi di arma da fuoco, almeno quattro. Il vigilante è rimasto ferito ma in modo non grave. Istituiti posti di blocco in tutta la zona. I malviventi sono poi fuggiti, mentre il conducente ferito ha chiesto aiuto nel negozio Trony gridando: “Mi hanno rapinato, chiamate i soccorsi”.

Grande paura all'interno del negozio rimasto però del tutto estraneo alla vicenda che si è svolta completamente all'esterno. I banditi sono arrivati a bordo di un’auto scura e hanno aggredito il conducente, che è rimasto ferito, ma è riuscito a tenere saldo il contante. Pochi giorni fa, a Bari, tre persone sono state arrestate per un tentativo di rapina ai danni di un anziano. L'intervento degli equipaggi motomontati della Squadra Mobile e Contrasto al Crimine Diffuso è scattato mercoledì mattina, quando gli agenti, allertati da alcuni passanti, hanno prestato soccorso ad un 83enne.

L'anziano aveva prelevato, poco prima, la somma di duemila euro da un ufficio postale e che, subito dopo, era stato vittima di un tentativo di rapina da parte di un malfattore che - hanno ricostruito gli investigatori - aggredendolo alle spalle, lo aveva gettato a terra immobilizzandolo e frugando nelle tasche del suo cappotto. L'allarme lanciato dalla vittima e l'intervento di alcuni passanti avevano indotto a desistere il rapinatore, che si era allontanato con un complice che lo attendeva poco distante.

Rapina in una farmacia a Milano: cadono in moto e si sparano addosso. Presi