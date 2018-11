Alba bollente su un bus romano per una 28enne sarda, denunciata assieme a un ragazzino romano di 17 anni. Idue erano a bordo dell'autobus 280, preso sull'Ostiense intorno alle 6.30 del mattino al rientro da una nottata passata tra i locali della movida di cui è piena la zona. Dalle effusioni iniziali, i due sono passati in un batter d'occhio ad un rapporto sessuale completo, davanti ai passeggeri imbarazzati. La scena assurda è stata prontamente segnalata dall'autista dell'autobus che, imbarazzato da quello che stava succedendo sul mezzo, ha chiamato i carabinieri.

Pochi minuti dopo, i militari dell'Arma sono intervenuti: hanno fatto accostare l'autobus dell'Atac in una piazzola all'altezza di Lungotevere Marzio e hanno intimato alla coppia di rivestirsi immediatamente. Il 17enne romano e la 28enne di origine sarda che vive a Roma sono stati denunciati a piede libero per "atti osceni in luogo pubblico". (Continua a leggere dopo la foto)



Non è la prima volta che capita una scena simile. A Roma ormai sono all'ordine del giorno scene di assoluto degrado. Poco tempo fa una coppia è stata beccata dalla poliziamentre consumava un rapporto vicino al laghetto del Giglio a Villa Pamphili. Quando una pattuglia del commissariato Trastevere arrivata nel parco, è stata immediatamente avvicinata da numerose persone che gli hanno indicato l'alcova degli amanti non lontano da tanti bambini che giocavano a palla, ragazzi che facevano jogging e anziani sulle panchine.

Alle spalle di una fontana, ma ben visibili agli occhi dei passanti, i poliziotti hanno trovato un uomo e una donna completamente nudi, mentre consumavano il loro rapporto. Davanti ai poliziotti la coppia si è finalmente fermata e ha iniziato a rivestirsi. Si tratta di due romani, lui 45 anni, lei 28. Entrambi sprovvisti di documenti, sono stati prima accompagnati alla polizia scientifica e poi negli uffici del commissariato Monteverde, diretto da Mario Viola, dove sono stati denunciati in stato di libertà.

Bagno nella fontana. Una coppia di turisti americani, di 51 e 54 anni, che nella notte tra il 25 e il 26 agosto scorso, complice il caldo, si è gettata nella monumentale fontana di Trevi, a Roma, è stata denunciata. Moglie e marito, provenienti dagli Stati Uniti, si sono tuffati improvvisamente insieme nella fontana con un salto all' indietro. Rischiando persino di farsi male. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti immediatamente: i turisti sono stati fatti uscire dalla fontana e hanno ricevuto una contravvenzione da 450 euro a testa.

E dopo il bagno, la doccia fredda. Sette ragazzini, in costume, nella fontana di piazza del Popolo a Roma. Forse volevano sfuggire al caldo. Ma è stata una soddisfazione di breve durata, rispetto a quello che è successo dopo…