Elvira non ce l’ha fatta: è morta a 21 anni. Un brutto incidente, in auto 4 ragazzi

Aveva appena 21 anni e la sua vita è stata spezzata da un brutto incidente stradale. Una Suzuki Swift con quattro ragazzi a bordo è uscita fuori strada schiantandosi contro una pianta. L'incidente questa mattina alle sette, e a perdere la vita è stata una giovane di 21 anni. La dinamica e le cause di quanto accaduto sono ancora al vaglio delle autorità competenti, ma dai primi rilievi sembra che l'uomo alla guida, un giovane di 30 anni, abbia avuto un colpo di sonno.

Lo schianto è avvenuto in località Lavino di Mezzo, lungo la via Emilia ad Anzola dell'Emilia (Bologna). A bordo dell'auto quattro amici, tutti del Camerun, tre ragazze e un ragazzo, sembra studenti universitari che probabilmente rientravano da una serata. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenute le autorità competenti, e la ventunenne, le cui condizioni erano subito apparse gravi, è morto poco dopo essere arrivata all'ospedale Maggiore. (Continua dopo la foto)



Con lei c'erano due amiche, una di 26 e una di 27 anni, sotto choc insieme al giovane alla guida della vettura. Sempre ad Anzona, qualche giorno prima, un altro incidente aveva sconvolto la comunità bolognese. Il 20 di Novembre, un uomo, un 32enne di nazionalità romena residente a Castiglione dei Pepoli, ha perso il controllo della macchina, che è uscita di strada ribaltandosi nei pressi del Centro sportivo. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Nell’impatto, Costel Harabagiu, 38 anni, romeno che risulta residente a Castiglione dei Pepoli, è morto sul colpo.

Mentre gli altri tre occupanti sono rimasti feriti in condizioni di media gravità. Un automobilista di passaggio ha dato l’allarme e sul posto sono prontamente intervenuti i mezzi del 118 e i carabinieri della locale stazione, già in servizio notturno di pattugliamento sul territorio. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 38enne mentre gli altri tre sono stati trasportati all’ospedale Maggiore di Bologna. E’ stato appurato subito dai militari dell’Arma che alla guida della macchina c’era un’altra persona, stando alle testimonianze dei feriti.E infatti il guidatore, dopo l’impatto, è riuscito a uscire dall’abitacolo della macchina e a far perdere le proprie tracce allontanandosi a piedi e rimanendo evidentemente pressoché incolume. L'uomo è stato poi rintracciato ed arrestato, ora dovrà rispondere dell’accusa di omicidio stradale. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se il conducente fosse alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o dell’alcol. Oppure se a causare il drammatico incidente sia stata una banale distrazione o la velocità troppo elevata.

Dietro le quinte del potere Business.it

Ti potrebbe anche interessare: Michele Bravi coinvolto in un incidente mortale: “Sconvolto, soffro per la vittima”

fbq('track', 'STORIE');