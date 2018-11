Faceva prostituire i figli di 3, 4 e 7 anni. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Siracusa che hanno arrestato tre persone, tra cui la madre delle vittime, una donna di 43 anni. In manette è finito anche un carabiniere di 41 anni, all'epoca in servizio presso la stazione del comune di residenza della donna e delle vittime, oltre al consuocero di 46 anni. I tre sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Catania.

Le violenze sessuali, secondo quanto accertato dagli investigatori, avvenivano nella casa della donna e in un garage in un comune del nord della provincia in un arco temporale compreso tra il 2014, epoca in cui le vittime avevano l'età di 3, 4 e 7 anni, e il mese di ottobre 2016, momento a partire dal quale i minorenni sono stati sottratti alla potestà genitoriale della madre. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo la ricostruzione della Procura distrettuale di Catania la donna faceva ''prostituire i tre figli ponendoli a disposizione degli arrestati in cambio di denaro. Uno dei due arrestati era un militare dell'Arma, all'epoca in servizio presso la stazione del comune di residenza della donna e delle vittime''. Le violenze sessuali sarebbero avvenute nell'abitazione della donna e in un garage nella sua disponibilità, tra il 2014, epoca in cui le vittime avevano 3, 4 e 7 anni, e l'ottobre 2016, quando i minorenni sono stati sottratti alla potestà genitoriale della madre. Le due sorelline sono state affidate ad una comunità, mentre il fratellino è stato dato in affidamento a una famiglia.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia per maltrattamenti e violenze sessuali aggravate presentata dagli operatori della comunità in cui erano ospitate le due sorelline. Secondo l'accusa, una volta fuori dal contesto familiare, in cui avevano vissuto in condizione di degrado e malnutrizione e di carenze igienico-sanitarie, i tre minori hanno trovato il coraggio di raccontare gli abusi subiti. I racconti sono avvenuti in maniera autonoma l'uno dall'altro e in contesti separati.

Dopo le indagini sono finiti in carcere la madre dei minori, 43 anni; Mario Schiavone, 41 anni, carabiniere, e un 46enne, consuocero dell'indagata. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia i tre indagati hanno respinto le accuse. Il gip ha disposto per tutti la detenzione in carcere. A far scattare le indagini, come detto sopra, sono stati gli assistenti sociali della comunità dove erano stati affidate le due sorelline, mentre il terzo fratello si trovava presso una famiglia. Le violenze avvenivano nella casa della donna e in un garage della stessa, precisamente nel periodo 2014-2016, fino a che le tre piccole vittime non ebbero compiuto 5, 6 e 9 anni di età, poi sottratti alla madre.

“Ho smesso di fare la prostituta grazie a questo”. Parole choc dell’attrice della serie tv di successo. Una vita dannata, la sua. “Ecco come vivevo…”