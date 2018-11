Ubriache in classe a 15 anni. Ricovero d’urgenza. Choc in una scuola superiore

Svengono all’improvviso a scuola. Momenti di paura sotto gli occhi dell’insegnante e dei compagni di scuola. Un episodio sconcertante che arriva da Bassano, in provincia di Vicenza. Del malore che ha colpito le due ragazze 15enne infatti era responsabile l’alcool. A denunciare tutto è stata la mamma di uno studente sulla pagina Facebook :"Bassano senza censura". Rilancia il post di C. R. che racconta: «Arriva a casa tuo figlio da scuola e racconta che è arrivata l'ambulanza. Sì, perché due ragazze hanno deciso di bere in classe. Si sono sentite male e hanno perso i sensi. Ora non venite a dirmi che è colpa anche qui dei genitori. Era mattina, le hanno portate a scuola. I prof spiegheranno come hanno potuto a non accorgersi. Io mi chiedo: ma cosa passa per la testa a queste ragazzine di 15 anni? Credo di non essere una mamma bigotta, ma qui credo si stia veramente perdendo il lume della ragione. Li porti a scuola e li vai a recuperare in ospedale». (Continua dopo la foto)



Al Remondini il caso è stato oggetto di una riunione tra insegnanti e rappresentanti dei genitori. «Sento tutti particolarmente vicini - spiega dice la preside Anna Segalla - il fatto ha creato un buon senso di appartenenza e di squadra, ora dobbiamo intervenire sia dal punto di vista formativo che disciplinare con una verifica con le famiglie delle interessate e un consiglio di classe straordinario".

Per le due ragazzine è in vista una probabile sospensione da scuola o forse anche misure più severe. «Non siamo la Ghestapo - conclude Segalla - ma dobbiamo fare passare un messaggio forte con l'intento formativo, sperando che possa servire». Il fenomeno dell’alcolismo è nettamente in crescita: sono oltre 35 milioni i consumatori over 11 anni di almeno una bevanda alcolica, che evidenziano come il fenomeno sia più evidente tra gli uomini rispetto alle donne con una evidente crescita dei consumi al di fuori dei pasti.

A bere fuori pasto sono soprattutto le donne e i giovani, adolescenti e minorenni. «I nuovi modelli del bere proposti dal marketing e dalle mode sostenute negli anni da strategie di mercato sono una realtà ben evidenziata in tutta Europa. L’Italia è oggi sotto l’effetto dell’onda lunga di abitudini di consumo avviate in realtà nord-europee – commenta Emanuele Scafato, direttore dell’Osservatorio nazionale alcol dell’Iss che elabora i dati per la Relazione al Parlamento del ministro alla Salute appena pubblicata – Tuttavia, grazie a importanti campagne di sensibilizzazione, si è già incominciata a verificare tra i giovani la sostituzione di queste abitudini con alternative culturali più salutari e socializzanti, ad esempio legate al fitness o al cibo».

In Italia il fenomeno del binge drinking – le ubriacature del fine settimana – ha coinvolto all’incirca l’11% dei consumatori e poco più del 3% delle consumatrici, con oltre 3,7 milioni di “binge drinkers” di età superiore a 11 anni e valori massimi registrati nell’adolescenza e tra i 18-24enni, fascia in cui un maschio su 5 e una femmina su 10 bevono fino all’intossicazione episodica ricorrente. Sono i maschi a superare significativamente le femmine in ogni classe di età, ad eccezione degli adolescenti, dei minori per i quali la forbice si restringe accomunando i pari in termini di rischio; una fascia di popolazione per la quale sarebbe attesa una frequenza pari a zero considerando il divieto, rafforzato dall’ultima normativa di febbraio 2017, che vieta vendita e somministrazione di bevande alcoliche al di sotto 18 anni.

