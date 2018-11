Si è accorta dalla "espressione insolita" della figlia di 6 mesi che in quel vasetto di omogeneizzati che la piccola stava mangiando c'era qualcosa che non andava e solo la prontezza della madre ha evitato che la neonata ingerisse il "corpo estraneo". All'interno dell'omogeneizzato c'era infatti un pezzo di plastica. La donna, che risiede a Pavia di Udine, in Friuli, ha immediatamente sporto denuncia al Nas dei carabinieri e, dato che l'azienda produttrice ha sede legale a Milano, gli atti sono stati trasmessi per competenza alla Procura della Repubblica del capoluogo lombardo, che ha aperto un'inchiesta.

L'episodio, da quanto si è saputo, è stato denunciato nelle scorse settimane dalla donna e dal marito il quale, dopo che la moglie si è accorta di quel pezzo di plastica che la bimba stava per ingerire, si è messo a verificare se nell'omogeneizzato ne fossero presenti altri. (Continua a leggere dopo la foto)



Quel vasetto "incriminato", stando a quanto ricostruito dal pm Maura Ripamonti del dipartimento "ambiente, salute e lavoro" guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, è stato prodotto in uno stabilimento polacco. Gli inquirenti hanno già disposto il sequestro per accertamenti del lotto di omogeneizzati venduti nel supermercato dove la donna ha acquistato quel vasetto. Sono in corso le analisi del Nas, anche se allo stato quel ''corpo estraneo''.

Il pezzo di plastica trovato all'interno del vasetto dell'omogeneizzato pare sia solo un caso isolato e non è stato segnalato alcun allarme sugli alimenti per bambini dello stesso marchio. Va precisato che la donna ha dichiarato di aver mischiato l'omogeneizzato ad un altro preparato, ma si è detta sicura che il corpo estraneo fosse all'interno del prodotto comprato.

Il precedente - Rachel Rotwell, che vive a Arnold, nella regione inglese del Nottinghamshire, aveva comprato in un supermercato Asda della sua cittadina un omogeneizzato di verdure e pollo per il piccolo Riley. Dopo aver versato il contenuto, la giovane ha notato nel preparato un piccolo oggetto metallico e tagliente, di circa due millimetri di diametro. ''Non posso davvero crederci, è inaccettabile: mio figlio poteva morire soffocato o con lesioni interne - ha dichiarato furiosa Rachel - Ho notato quell'oggetto quasi per caso, voglio invitare tutte le mamme a controllare sempre con attenzione il contenuto degli alimenti per i loro bambini''.

