Isis a Milano. Un blitz della polizia: lo hanno trovato. Cosa è stato scoperto

Guerra all'Isis. Nelle prime ore di oggi, a Milano, la Polizia ha dato esecuzione, con l’utilizzo del Nocs, ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale dell’Aquila nei confronti di un 22enne cittadino egiziano, ritenuto organico all’Isis e per ciò accusato di associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione e apologia del terrorismo. L'operazione è stata denominata 'Lupi del deserto'.

Le indagini, dirette dalla Procura Distrettuale del capoluogo abruzzese in raccordo con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, sono state condotte dalle Digos di L’Aquila, Teramo, Piacenza e Milano parallelamente ai Compartimenti della Polizia Postale e Comunicazioni di Abruzzo e Emilia Romagna.L’intera attività di indagine è stata coordinata Servizio per il Contrasto al Terrorismo Esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione – Ucigos e dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni. (Continua dopo la foto)



Sono attualmente in corso numerose perquisizioni domiciliari e personali in Abruzzo, Lombardia, Emilia e Piemonte.Altre due persone , scrive Repubblica, sono indagate: nei loro confronti è stato già emesso un provvedimento di espulsione da parte del ministro dell'Interno, anche su uno dei due risulta al momento irreperibile. I due destinatari del provvedimento d'espulsione, non si capisce se legati all’Isis, sono anche loro egiziani: si tratta di un 21enne e un 23enne che, secondo gli investigatori, avevano dei legami di stretta amicizia con il giovane 22enne.

L'indagine nasce oltre un anno fa e, dicono gli investigatori, "conferma l'efficacia del livello di prevenzione" del nostro paese". A ricevere la prima informazione è stata infatti l'intelligence: verso la fine del 2017 gli 007 hanno segnalato che tra i frequentatori di un gruppo Whatsapp formato da militanti islamisti ce ne era uno che aveva un'utenza italiana. (Continua dopo la foto)

L'informazione è stata girata alla Polizia e le verifiche hanno immediatamente consentito di accertare che fosse proprio il 22enne arrestato oggi l'utilizzatore di quel numero di cellulare. A quel punto l'egiziano è stato tenuto costantemente sotto controllo dagli uomini dell'Antiterrorismo, sia nel periodo in cui ha vissuto da clandestino in provincia di Teramo sia successivamente, quando si è spostato a Milano. Nel corso dell'indagine, inoltre, gli investigatori sono riusciti a recuperare decine di file audio scaricati dal giovane: si tratta di inni jihadisti e sermoni di imam radicali prodotti dall'apparato mediatico dell'Isis in cui si esalta il martirio e si ribadisce l'odio nei confronti dell'occidente.

