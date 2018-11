Polifemo, donna Ciclope, "ti sei meritata l'acido". Sono solo alcuni degli insulti che i fanatici animalisti avevano rivolto a Gessica Notaro, l'ex showgirl riminese sfregiata dal fidanzato Edson Tavares, condannato in appello a 15 anni e 5 mesi la scorsa settimana. L'ira degli ultrà animalisti se l'era attirata quando si era schierata in difesa del Delfinario di Rimini, dove lavorava, a rischio di chiusura. Anche Gessica Notaro avrebbe perso il suo posto di lavoro, come altri sei dipendenti, che aveva ripreso dopo la sua disavventura.

Adesso gli inquirenti sono riusciti a individuare due degli anonimi hater del web che avevano vomitato parole orribili verso la ragazza. La polizia postale ha concluso la prima fase di indagine, comunicandola agli interessati, atto che prelude al rinvio a giudizio degli interessati, denunciati dai legali di Gessica e presto alla sbarra con l'accusa di diffamazione aggravata. (Continua a leggere dopo la foto)



Messaggi terribili da parte degli haters contro una donna che ha passato un vero e proprio calvario. Nei giorni scorsi l'aggressore, Edson Tavares, è stato condannato a 15 anni e cinque mesi di carcere. "Non ci sono altri colpevoli nello specifico, ma devono cambiare alcune leggi. È la politica a dover cambiare le cose, attraverso le leggi", ha commentato all'Ansa, a margine di un evento a Montesilvano, la ragazza all'indomani della sentenza di condanna a 15 anni, da parte della Corte di Appello di Bologna, nei confronti del suo ex fidanzato Edson Taveres, che nel 2017 la sfregiò con l'acido.

A proposito del pronunciamento, la giovane si definisce "contenta, soddisfatta: nulla mi ridarà quello che mi è stato tolto, ma secondo quelle che sono le leggi italiane è andata bene". In riferimento al sistema normativo poco efficiente in casi come il suo, Notaro sottolinea che "il gip, giustamente, ha commesso un errore perché è un essere umano e questo lo voglio sottolineare. Lui ha ascoltato solamente la versione dell'uomo maltrattante e non la mia - dice - ma perché la legge lo prevede. Se la legge avesse previsto che era d'obbligo ascoltare la sua versione e anche la mia, sicuramente il gip l'avrebbe arrestato subito e non l'avrebbe lasciato agli obblighi domiciliari".

“Me lo sentivo che poteva succedere. - aveva detto la ragazza all'indomani dell'aggressione - Quando stavamo insieme avevamo parlato del suo caso. Tavares mi aveva inoltre messa in guardia da alcune persone sue conoscenti che avrebbero potuto tirarmi una secchiata di acido. Nella mia testa la paura c’era”. Quando i rapporti tra i due hanno iniziato a precipitare la 28enne riminese si è decisa a rivolgersi alla polizia e a denunciarlo per stalking, perché lui non voleva rassegnarsi alla fine della loro relazione. Poi, la sera del 10 gennaio del 2017, la terribile aggressione.

