Se acquistate o avete acquistato all’Esselunga state attenti ad un prodotto che è stato richiamato. La Maina infatti ha segnalato e successivamente richiamato, a scopo precauzionale, alcuni lotti di panettone “Il Gran Nocciolato” per una possibile contaminazione da filamenti metallici. Il prodotto interessato è venduto in formato da 1 kg, con i numeri di lotto 801077 – 891077 e scadenza 30/06/2019 (Ean 8005190401011). Il richiamo, appunto, è stato diffuso dai supermercati Esselunga.

L’azienda rende noto a Il Fatto Alimentare che il richiamo è stato causato dalla rottura di un setaccio e riguarda la produzione di una giornata. La presenza di filamenti metallici nel prodotto non è stata rilevata dai metal detector, ma da un controllo qualità interno. Non essendo stato possibile individuare i prodotti contaminati, Maina ha deciso di richiamare l’intero lotto della giornata per tutelare i consumatori. Per questo Maina invita le persone che hanno acquistato il panettone oggetto del richiamo a non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita, dove sarà sostituito. (Continua dopo la foto)



La nota successivamente prosegue con un'avvertenza ai consumatori: "Invitiamo il consumatore a riportare il prodotto al punto vendita per la sostituzione". Coloro che avessero acquistato prodotti dei lotti indicati in precedenza possono rivolgersi al servizio clienti dell'azienda contattandola via mail (all'indirizzo: gestionereclami@mainapanettoni.com) o al numero verde 800-617781, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.

L’ultimo ritiro aveva visto protagonisti un lotto di marshmallow “palla rosa” a marchio Le Monelle di Dulcis Srl, perché le analisi avevano rilevato valori oltre il limite di 300 mg/kg per il colorante E124 rosso cocciniglia A (o rosso ponceau 4R). Il prodotto interessato è distribuito in buste da 1 kg con il numero di lotto 0618 da consumarsi preferibilmente entro il 26/08/2019.

I marshmallow richiamati sono stati prodotti per Dulcis Srl da Golmasa SL nello stabilimento di Pasaje Cobre 11, ad Agrada del Rey, Madrid (Spagna).marshmallow palla rossa le monelle dulcis busta. A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i marshmallow con le caratteristiche indicate. Il colorante E124 può provocare allergie e orticaria, e il suo consumo è sconsigliato ai bambini, ai soggetti asmatici e agli allergici all’acido acetilsalicilico. Lo rendeva noto il Ministero della Salute in una nota ufficiale.

