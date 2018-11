Non accenna a diminuire il maltempo che da ieri ha investito un po' tutta Italia portando anche la neve sulle Alpi e le Prealpi e localmente fino in pianura. Secondo il team del sito www.iLMeteo.it oggi piogge e temporali interesseranno principalmente il Lazio, la Campania e la Calabria tirrenica e saranno sparse sul resto del Centro-Sud. Ultime nevicate invece a bassa quota al Nord, specie sui rilievi orientali. Previsti anche venti moderati o forti di Bora sui bacini settentrionali, di Libeccio, Scirocco e Ostro sul resto dei bacini.

Domani ancora piogge e locali temporali interesseranno tutte le regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria. Il maltempo concederà una breve tregua soltanto nella giornata di giovedì mentre da venerdì 23 una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il Nord con piogge e nevicate diffuse sopra i 1000 metri. Nel corso del weekend infine il maltempo si estenderà a tutta Italia con la formazione di un nuovo vortice ciclonico al Sud con nubifragi e un aumento generale delle temperature. (Continua a leggere dopo la foto)



Nella mattinata di martedì 20 novembre una tromba d'aria si è abbattuta su un treno causando feriti, un blocco alla circolazione ferroviaria e disagi. Il 'tornado' ha investito il treno locale Catanzaro Lido-Crotone all'altezza della stazione di Roccabernarda. Il vento ha sballottato il convoglio che fortunatamente è rimasto sui binari. Diversi finestrini sono andati in frantumi. Tra i passeggeri vi sono alcuni feriti, due dei quali portati in ospedale, ma nessuno, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, in modo grave. Il convoglio interessato dalla tromba d'aria è stato spostato alla stazione di Botricello (Catanzaro) in modo da liberare la linea ferroviaria e ripristinare il transito degli altri treni.

I passeggeri vengono trasferiti su un altro convoglio, partito dalla stazione Catanzaro Lido, che li porterà a destinazione. Nel Leccese, invece, un'automotrice delle Ferrovie Sud-Est è bloccata, tra Parabita e Tuglie, dopo essersi scontrata con un grosso tronco di pino secolare scaraventato sui binari dalla tromba d'aria mista a pioggia che si è abbattuta dalle prime ore del mattino nella zona. A bordo del treno non c'erano passeggeri e il conducente non è ferito. Nell'impatto con l'albero è andato completamente distrutto il carrello anteriore della motrice che viaggiava a bassa velocità.

La Bora è tornata a Trieste e dalla notte scorsa soffia in modo sostenuto, con la raffica massima a 116 chilometri orari. Il forte vento non sta causando danni, se si escludono alcuni oggetti caduti da edifici e tetti, come antenne, e per i quali sono intervenuti i vigili del fuoco. La Bora è accompagnata a tratti da pioggia. In generale in regione le temperature si sono abbassate rapidamente: se le precipitazioni aumentano in direzione Est della regione, nevica a Tarvisio mentre Forni di Sopra e Sella Nevea sono coperte di neve come riporta l'Osmer Arpa Fvg. Nevicate sono infatti diffuse oltre i 300 metri, in successivo rialzo sul Carso e Prealpi. Dal pomeriggio, comunque, si prevede attenuazione del maltempo; calerà anche il vento.

