Andare dal medico è sempre una noia, una cosa che ci mette pensiero, che ci fa venire l’ansia. Questo perché non abbiamo mai avuto come medico Giovanni Angiolini, il medico più sexy del globo che sta facendo impazzire le donne le quali, pur di andarsi a far visitare da lui, fingono di avere dolori (che non hanno).

“Con un medico così i dolori bisognerebbe inventarli”, è questo uno dei tanti commenti che si leggono sulla sua pagina Instagram. Giovanni Angiolini, 37 anni, è un chirurgo ortopedico di Sassari, che lavora a Cagliari e che con un post su Instagram si è ritrovato a essere eletto il medico più sexy d'Italia. Ovviamente Angiolini non aveva alcuna intenzione di mostrare quanto sia bello. Voleva solamente pubblicizzare il suo ambulatorio. La foto è basic: lui è seduto alla scrivania, ha il camice bianco e due occhi strepitosi che mandano in tilt le italiane. La foto viene postata in rete e, dopo pochissimo, raggiunge i 15mila mi piace. Oltre a una serie di commenti “particolari”. Continua a leggere dopo la foto

Ovviamente i commenti dedicati ad Angiolini sono anche molto ironici: "Dottore credo che da oggi avrò molto mal di schiena non so come mai ma mi è appena iniziato", scrivono le seguaci di Angiolini, che ormai su Instagram ha 251mila followers. "Spero non vogliano davvero fratturarsi una gamba per farsi visitare da me, sennò le curerei e poi le manderei in Psichiatria", ha detto Angiolini intervistato dal giornale sardo Casteddu online. Giovanni Angiolini è uno tosto…

Laurea e specializzazione ottenute con lode a Sassari, medico accreditato Uefa, è stato anche più volte in televisione. Ve lo ricordate? Nel 2015 è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello 14. Ma ha abbandonato subito la trasmissione perché aveva fretta di tornare alla sua amata professione di medico. Ma non ha lasciato del tutto la tv: adesso conduce “Buonasera Dottore” su TV2000. "L'utilizzo del mezzo televisivo e social mi dà l'opportunità di comunicare la mia attività lavorativa", ha detto a chi lo ha accusato di fare due lavori contemporaneamente. Continua a leggere dopo la foto

Ma è fidanzato? “Sono fidanzatissimo, con una psicologa spagnola: a me fa ridere chi prende il social network come la vita reale, è una valvola di sfogo…”. Riguardo la sua famiglia ha detto: “La mia invece è una famiglia molto semplice e unitissima, ho anche un fratello che si laureerà molto resto. E ci somigliamo tutti”. Allora non vediamo l’ora di vedere tutti i componenti della sua famiglia.

