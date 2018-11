Marisa Charrère era un’infermiera del reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Aosta. Sposata con Osvaldo Empereur, aveva due figli di 7 e 9 anni: Nissen e Vivien. Due giorni fa ha preso dei farmaci in ospedale e ha preparato del veleno, uccidendo i suoi bambini con una puntura. Poi ha scritto al marito: ''Mi hai spento il sorriso''. Mi hai fatto soffrire: ''Adesso soffrirai tu''. Quindi ha afferrato l’ultima siringa, se l’è piantata nel braccio e si è lasciata andare tra il frigo e il tavolo da cucina.

Termini taglienti, diretti al marito Osvaldo Empereur, che, stando alle parole della donna, avrebbe generato in lei infelicità e sofferenza. "Che ora riguardano sia me che te", avrebbe lasciato scritto sul biglietto. Secondo quanto riportato da TgCom24, la moglie a Empereur avrebbe chiesto anche di dire a tutti "che i bimbi sono morti per colpa del gas". ''Non sopporto più questa vita, non ce la faccio più''. (Continua a leggere dopo la foto)



I due piccoli, invece, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, sarebbero morti a causa di un'iniezione letale di potassio. Per gli inquirenti la donna avrebbe prima addormentato i figli con un sedativo e poi avrebbe praticato loro la puntura letale, riservandosi l'ultima dose di farmaco per suicidarsi. La conferma dell'esatta causa del decesso, però, si avrà nelle prossime ore, soltanto dopo gli esami tossicologici. Il sostituto procuratore di Aosta, Carlo Introvigne, che coordina le indagini condotte dalla squadra mobile della questura del capoluogo, ha conferito al medico legale Mirella Gherardi e al radiologo Davide Machado l'incarico di svolgere l'autopsia sui tre corpi.

Un’infermiera scrupolosa nel lavoro, preparata e diligente, a detta dei colleghi in Cardiologia: ''Adorava i figli, era attenta ai loro bisogni e presente». Semmai il rammarico era «di averli avuti da “grande” — aggiunge qualcuno in corsia — ma questo era un motivo per stare sempre con loro, accompagnandoli a scuola e a lezione di sci di fondo''. Davanti al cancello del civico 13 — la casa ha un giardino con scivoli e altalene — sostano giornalisti e telecamere. Un uomo che vive al pianterreno, Simone Reitano, si affaccia dalla finestra dicendo solo di non sapere se Marisa fosse depress.

''Non li ho mai sentiti litigare»''. Sul vicino sagrato della chiesetta di Cristo Re, il sindaco Loredana Petey, in lacrime, parla di «uno strazio difficile da accettare. Questo non è solo un paese, è una grande famiglia dove tutti conoscono tutti». Intanto oggi è prevista l'autopsia sui tre cadaveri, su quello della 48enne Marisa e sui corpicini dei due figli, Nissen e Vivien di 7 e 9 anni: l'ipotesi degli inquirenti è appunto che l'infermiera abbia prima addormentato con un sedativo i due bambini, per poi praticare loro l'iniezione di potassio - stessa sostanza usata per le esecuzioni negli Stati Uniti - con farmaci presi dal suo posto di lavoro, il reparto di cardiologia dell'ospedale di Aosta.

