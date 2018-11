Prima ha ucciso la moglie nel sonno e poi ha tentato di suicidarsi. La tragedia si è consumata questa mattina a Boissano, nel Savonese. Secondo quanto ricostruito l'uomo, un 47enne, avrebbe ucciso la compagna di 42 anni stangolandola, una volta compiuto il gesto avrebbe avvertito la sorella al telefono. A quel punto l'uomo sarebbe sceso in cantina con l'obiettivo di togliersi la vita tagliandosi le vene.

Il pronto intervento del personale sanitario avvertiti della situazione dalla parente ha evitato la morte dell'assassino. Secondo una prima ricostruzione i figli della coppia di 10 e 12 anni, al momento dell'omicidio stavano dormendo e non si sarebbero accorti di quanto accaduto. I due bambini sono stati trasportati comunque all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e la croce rossa di Loano. L'assassino, gravemente ferito, è stato soccorso e trasferito in codice rosso sempre all'ospedale di Pietra Ligure. (Continua a leggere dopo la foto)



Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilevi del caso e accertare esattamente la dinamica della tragedia familiare che si è consumata questa mattina. Nei primi 6 mesi del 2018, sono state uccise già 44 donne, il 30% in piu' rispetto lo stesso periodo del 2017. A stilare il bilancio è l'associazione Sos Stalking, che ricorda come nel 2017 abbiano perso la vita 113 donne: due di queste, in particolare, erano in stato di gravidanza e la loro morte ha provocato anche quella dei loro feti, di 5 e 6 mesi. Ad uccidere sono stati, nella quasi totalita' dei casi, mariti, compagni o ex, incapaci di accettare la fine della relazione o la volonta' della partner di volersi ricostruire una vita al di fuori della coppia.

La strage non accenna a placarsi: nel 2016 in Italia sono state uccise 115 donne, cinque in meno rispetto al 2015, 117 sono state le vittime nel 2014 e ben 138 nel 2013. Il bilancio varia da regione a regione e, le morti confermano il triste primato della Lombardia, con il numero più alto di donne assassinate, 11, seguita poi da Campania (6), Piemonte (5), Lazio (4) e Toscana (3). Due i casi di femminicidio registrati in Liguria, Veneto, Abruzzo e Calabria, mentre le restanti Puglia, Basilicata, Marche, Emilia-Romagna, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia-Giulia e Sicilia.

Il rapporto Eures dimostra inoltre che è cresciuta anche la percentuale di femminicidi avvenuti in un contesto familiare familiare: dal 66,3% del 2000, si passa al 76,7% del 2016 con una media pari al 71,6 %. Nello specifico, gran parte dei femminicidi avviene all’interno della coppia: nel 2016 il 64,3% delle donne è stata uccisa dal coniuge (44,3%), dall’ex coniuge (16,5%) o dal partner (3,5%). Per quanto riguarda le motivazioni, è soprattutto la gelosia abbinata alla volontà del possesso il movente dei femminicidi: negli ultimi 16 anni il 30% dei casi è avvenuto per "possesso passionale" (il 31% nel 2016). Al secondo posto, fra le cause, "liti e dissapori" (il 21%).

