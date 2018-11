Un’esplosione, fortissima e spaventosa, poco dopo le 2.30 di questa notte. Le fiamme si sono propagate immediatamente. Per domarle, diverse squadre dei vigili del fuoco. È successo sul tratto ferroviario Napoli - Salerno, nella galleria Santa Lucia che va da Nocera Inferiore al capoluogo salernitano. La circolazione è stata sospesa e sarà ripristinata solo nelle prossime ore. Il rogo sarebbe stato innescato dall'esplosione di una bombola, mentre erano in corso lavori di manutenzione. Cinque operai sono rimasti feriti. Lo ha reso noto l'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato. Le fiamme hanno coinvolto un mezzo della ditta Salcef che lavora per conto di Rete Ferroviaria Italiana, ferendo i cinque operai che sono stati soccorsi dal 118. Uno sarebbe grave. La circolazione dei treni tra Salerno e Bivio Santa Lucia è sospesa. I collegamenti regionali Salerno - Caserta sono garantiti da autobus, che vengono impiegati anche tra Salerno e Nocera Inferiore, a integrazione del servizio metropolitano Salerno - Napoli Campi Flegrei. (Continua dopo la foto)



I treni Intercity percorrono l'itinerario alternativo via Cava de' Tirreni mentre i convogli ad Alta Velocità avranno origine o fine corsa a Napoli Centrale.Una notte terribile per le ferrovie. Non solo l’esplosione nel salernitano. Nella notte si è verificato un altro tragico incidente nei pressi della stazione ferroviaria di Domodossola, nel Verbano: un uomo è morto finendo sotto un treno e un altro è rimasto gravemente ferito.

Secondo i primi accertamenti effettuati dalla polizia, si tratterebbe di un gesto volontario: i due uomini si sarebbero gettati insieme sui binari della linea ferroviaria che collega l’Ossola a Novara, nel momento in cui transitava un treno merci. I due si sarebbero lanciati a distanza di un centinaio di metri l’uno dall’altro. Non si sa ancora se le due persone si conoscessero o se invece, per una tragica fatalità, abbiano deciso di compiere lo stesso gesto a poca distanza.

Secondo quanto riportato, il convoglio viaggiava a velocità ridotta poiché stava entrando in stazione.L’uomo ferito risulta essere un italiano di età intorno ai quarant’anni. Stessa età quella ipotizzata per la vittima. Il superstite è stato trasportato all’ospedale San Biagio di Domodossola. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti Vigili del Fuoco e gli agenti del Commissariato di Domodossola.Nelle prossime ore il quadro dovrebbe essere più chiaro.

Dietro le quinte del potere Business.it

Ti potrebbe anche interessare: Bologna, a 55 anni Alfredo è il bisnonno più giovane d’Italia: la sua storia

fbq('track', 'STORIE');