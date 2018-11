Una rapina che poteva costare caro in una farmacia di Milano. È entrata nell’esercizio commerciale impugnando una Beretta 9 per 21 e l'ha agitata davanti alle farmaciste, ridendo, per farsi consegnare l'incasso.“Non vi facciamo nulla, dateci i soldi, niente paura”, diceva Micol Chessa, classe 2000, “Cercavano il fondo cassa - ha raccontato la farmacista al Corriere Milano che ripercorrere i fatti, avvenuti attorno alle 20:30 di martedì 13 novembre - forse quello meno agitato era il ragazzo con la borsa che ha raccolto i soldi. Muoveva la pistola, urlava e rideva, come se non riuscisse a stare ferma". Qualche centinaio di euro e poi la fuga insieme ai due compari a bordo di un motorino (rubato).

Immediate scattano le ricerche: la banda viene avvisata circa un'ora dopo da una volante di polizia in via Gratosoglio e parte l'inseguimento. Lo scooter sbanda e nella caduta alla 18enne a partono dei colpi che vanno a colpire la mano di uno dei suoi due complici.



Lei riesce a far perdere le sue tracce, ma dopo due ore si consegna alla polizia, che l'indomani blocca anche il terzo responsabile della rapina. "Sono tutti e tre ragazzi problematici, non delinquenti di professione" racconta un investigatore, sempre alla cronaca di Milano del Corriere. L'ennesima storia di giovani vite al limite alle periferie delle nostre città.

Ironia della sorte, sul profilo Facebook di Micol Chessa poche ore prima la ragazza condivideva un articolo in cui si parlava della rapina di qualche giorno fa alla Louis Vuitton di via Montenapoleone (ne abbiamo parlato anche noi qui): “Stimo chi lo ha fatto”, scriveva. E tra i commenti c'è chi ironizza sul suo fatale destino del giorno dopo: “Un po' di gabbio le farà bene”, scrive Andrea. “Ora invece ti stima la polizia”, aggiunge Mario.

Il capoluogo lombardo ha infatti il triste primato del numero di reati commessi. E adesso le autorità devono rispondere di questi numeri che, seppure in calo, destano allarme.

Da un punto di vista complessivo, l'Italia registra un calo nel numero dei reati commessi. Il trend è quindi positivo. Come si legge nel comunicato stampa del centro di ricerca, "in Italia i reati sono in calo: nel 2017 sono stati denunciati complessivamente 2.232.552 reati, diminuiti del 10,2% rispetto all'anno precedente. In particolare, gli omicidi si riducono dai 611 del 2008 ai 343 dell'ultimo anno (-43,9%), le rapine passano da 45.857 a 28.612 (-37,6%) e i furti scendono da quasi 1,4 milioni a poco meno di 1,2 milioni (-13,9%)".

Lo stato di salute sembra quindi in miglioramento, ma permangono forti problemi legati in particolare alle aree metropolitane. In queste zone, dove vive il 21,4% della popolazione italiana, si consuma il 30% dei reati. Il rapporto è quindi allarmante.

Milano con i suoi 237.365 reati commessi nel 2016 è l'area metropolitana con il più alto tasso di crimini e rappresenta il 9,5% del totale. Dopo Milano, c'è Roma con 228.856 crimini e un complessivo il 9,2%. Praticamente identico il numero di reati commessi a Torino e Napoli, con il capoluogo piemontese che ha registrato 136.384 reati e quello campano con 136.043, pari al 5.5% dei reati commessi in Italia.

