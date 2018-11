Pioggia acida ed è mistero. La Procura di Lecce ha aperto un'inchiesta su un probabile fenomeno di inquinamento ambientale a Soleto, in provincia di Lecce, comune dove da qualche giorno sta cadendo questa pioggia acida di colore giallastro che è anche difficile da rimuovere da auto, mura e case. È stato lo stesso comune a sollecitare la Procura perché intervenisse.

Si tratterebbe di una deposizione acida umida, ovvero di pioggia acida, un fenomeno che rappresenta un segnale di inquinamento segnalato al Comune da alcuni cittadini e visibile soprattutto sulla via per Galatina. Sono interessati auto, pannelli fotovoltaici, giardini e i panni stesi sui balconi delle case. Oggi il pm Elsa Valeria Mignone ha acquisito la relazione del Comando di polizia locale e il dossier fotografico ed ha disposto campionamenti che saranno compiuti dai carabinieri Forestali. (Continua a leggere dopo la foto)



Si sente spesso parlare di piogge acide ed effettivamente questo fenomeno ambientale rappresenta un problema a livello di inquinamento. Le piogge acide sono delle precipitazioni piovose (che possono però avvenire anche sotto forma di neve o grandine) ricche di particelle e molecole acide che solitamente si trovano nell’atmosfera ma per via di questo fenomeno si depositano al suolo. Nelle piogge acide troviamo principalmente acido solforico (70%) e ossidi di azoto (30%): questi composti rendono il ph dell’acqua minore di 5 e proprio per tale ragione le piogge si possono definire appunto acide.[caption id="attachment_322763" align="alignnone" width="800"]

Pioggia acida[/caption]In condizioni normali, invece, la pioggia ha un ph compreso tra 5 e 6,5 perché composta esclusivamente da acqua distillata e pulviscolo atmosferico. Il formarsi delle piogge acide è dovuto ad un aumento, nell’atmosfera, di anidride carbonica (CO2), ossidi di zolfo e ossidi d’azoto (quest’ultimi in misura ridotta). Tale aumento può essere determinato da cause naturali ma anche e soprattutto dall’attività umana, che abbiamo già visto essere responsabile anche dell’Effetto Serra e del Surriscaldamento Globale.

Le piogge acide ed il loro progressivo intensificarsi ha delle conseguenze devastanti, non solo per la nostra salute ma anche per la sopravvivenza dell’ecosistema stesso. a pioggia acida va ad intaccare e alzare i livelli di tossicità degli alimenti che vengono coltivati: questo ha effetti gravi sulla nostra salute, che possono manifestarsi con patologie circolatorie, problemi respiratori ma anche con forme tumorali, specialmente ai polmoni. Naturalmente, anche l’ambiente naturale è esposto ad un alto rischio per via dell’intensificarsi della pioggia acida: questa infatti va ad intaccare la crescita e le capacità riprodduttive delle piante, riducendole drasticamente.

