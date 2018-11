Al mercato nero, incredibilmente, valgono un piccolo patrimonio. Non si tratta di rame o altra componentistica elettronica, ma di banali scatolette di tonno. È sorprendente scoprire che nella ricca Treviso ci sia un mercato parallelo di prodotti alimentari, in genere rubati dagli scaffali dei supermercati e rivenduti. Ma c'è. Una volante della questura, sabato pomeriggio alle 15, ha sorpreso in via Sant'Antonino un 25enne senza fissa dimora originario del bergamasco, mentre nascondeva dietro un cespuglio del tonno in scatola per il valore di oltre 150 euro.

Proprio il mercato nero del tonno ci sarebbe dietro a due episodi che oggi racconta il quotidiano ''Il Tempo'', capitati a Treviso e a Roma. Nel primo caso, un 25enne nullafacente è stato sorpreso dai carabinieri mentre nascondeva in un cespuglio di una via della città veneta un sacco dentro il quale c'erano 80 scatolette. (Continua a leggere dopo la foto)



Il giovane è stato identificato (S.A., venticinquenne bergamasco senza fissa dimora con a carico numerosi reati contro il patrimonio) il giovane, infatti, è solito commettere taccheggi in diversi supermercati, prendendo di mira proprio le confezioni di tonno in scatola per la facilità del loro smercio al mercato nero. Per questi motivi, tutti i beni rinvenuti sono stati sequestrati e, qualora non si risalisse al legittimo proprietario, saranno donati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, agli Enti caritatevoli operanti nella Provincia. Il ragazzo è stato denunciato per il reato di ricettazione.

Nel secondo caso una quarantenne è stata "pizzicata" in zona San Pietro mentre usciva da un esercizio pubblico nascondendo in uno zainetto circa 200 scatolette sempre di tonno sott'olio. Ci sarebbero diversi canali per piazzare la refurtiva sul mercato nero: merce proposta “porta a porta” a negozi e ristoranti, ma anche rubata e consegnata “su commissione” spesso fuori zona, o destinata ai mercati ambulanti. I prodotti taccheggiati arrivano a coprire l’uno per cento del fatturato dei punti vendita.

A parte chi ruba cibo per necessità, i ladri professionisti privilegiano tranci di prosciutto, salumi e buste di salmone, pezzi di parmigiano e lamette da barba, lo zafferano che ha un costo al chilo elevatissimo, cosmetici e biancheria intima femminile, che hanno confezioni piccole quindi facili da nascondere e, come nel caso reso noto da Tempo il tonno, che il cui mercato nero sarebbe particolarmente florido.

Campi Flegrei: “Eruzione più vicina del previsto”. Cosa sta succedendo là sotto