Nel bene o nel male: Chiara Ferragni. Eh sì, perché l’influncer continua a far parlare di sé tra fan adoranti e hater che non la sopportano. L’ultima della compagna di Fedez ha per oggetto il piccolo Leone al centro delle discussioni dopo l’operazione di qualche settimana fa. Leone senza il quale mamma Chiara Ferragni non riesce a vivere. I tanti viaggi in giro per il mondo dettati dagli impegni di lavoro costringono la nota fashion blogger a dover stare lontana dal figlioletto per parecchi giorni all’anno. E su Instagram la 31enne di Cremona chiede consiglio alle altre mamme. “Come fate a stare lontane dai vostri bambini?”. A risponderle è Elena Guarnieri, una delle telegiornaliste più conosciute ed apprezzate di Mediaset e tra le conduttrici del TG5. Chiara Ferragni scrive quanto segue: “Ho qualcosa da chiedere a tutte le mamme là fuori. Quando viaggio senza Leo ovviamente mi manca molto, e non posso fare a meno di piangere quando vedo altre mamme intorno a me con bambini piccoli come Leo. Succede a qualcun altro?”. La telegiornalista risponde così. (Continua dopo la foto)



“Chiara, faccio la giornalista pendolare da 13 anni. Mio figlio ne ha 9. Fino a quando non ha cominciato le elementari me lo sono trascinato ovunque e il mio stipendio se n’è andato tra voli aerei, treni e tata. Ora deve restare a Milano e mentre io sono via (circa 10 giorni al mese in media) soffro come un cane. Perché più crescono e più hanno bisogno di te”. (Continua dopo la foto)

Poi ancora: “Aggiungi a tutto questo che l’ho cresciuto da sola. Ma la vita è più forte di tutto, amo il mio bambino ed il mio lavoro senza il quale 1) non sarei felice 2) non potrei nemmeno permettermi di farlo crescere. Pensa che almeno che ha il suo papà mentre tu non ci sei”. Chiara Ferragni risponde con garbo ed apprezza. “Grazie della splendida lezione”, con tanto di cuoricino. (Continua dopo la foto)

Anche se c’è chi si chiede se si tratti di una risposta sincera o di ironia. Anche Elena Guarnieri si è posta la domanda e ha aggiunto: “Cara Chiara non voleva essere una lezione. Solo dirti che capisco il tuo malessere. Imparerai a conviverci ma non passerà mai. Ps: il tuo cucciolo è meraviglioso. Io ne farei un altro”. Nascita di un’amicizia o di una faida non è dato sapere. Come nelle migliori soap, appuntamento alla prossima puntata.

Dietro le quinte del potere Business.it

Ti potrebbe anche interessare: “Oggi un anno senza di te”: il video di Elisabetta Canalis commuove i fan

fbq('track', 'STORIE');