Uno vero e proprio gesto di disprezzo verso la religione quello che si è verificato nella notte di Halloween nella chiesa di San Gennaro all’Olmo, edificio di culto situato nel cuore di Napoli all’incrocio tra via San Gregorio Armeno e via San Biagio dei Librai. Le foto sono state inviate già da tempo agli alti esponenti della Santa Sede e riguardano soprattutto l’utilizzo delle chiese che risultano di proprietà del Comune di Napoli.

Non si può escludere quindi che dal Vaticano vengano accesi i riflettori su questa vicenda. Ha creato scalpore il caso della chiesa di San Gennaro all’Olmo — in cui venne battezzato Gianbattista Vico — e dove il 31 ottobre scorso, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, è stata organizzata una festa-horror di Halloween. Nelle foto della festa privata si vedono ragazze sedute sull’altare sul quale nel 1668 venne battezzato quello che sarebbe diventato il filosofo de La Scienza Nuova. (Continua a leggere dopo la foto)



Mentre molta impressione ha destato anche la scelta di mettere in piedi una sorta di rappresentazione teatrale dove si vede una ragazza impiccata con un argano piazzato a ridosso dell’altare cinquecentesco. Una festa con eccessi che ha provocato la reazione indignata della Curia. L’evento, organizzato dalla “Valerio’s party & friends”, non è passato inosservato e ha innescato malumori non solo negli ambienti della Curia partenopea ma anche tra i fedeli e i cittadini.

Il tutto sarebbe rimasto all’interno delle mura della chiesa se qualcuno non avesse caricato le foto dell’assurda serata sui social. Forse è stato un bene questo errore, perché solo così sono potute venire alla luce le macabre azioni che hanno caratterizzato la festa. Dalle foto finite sui social si vedono parodie della messa improvvisate sull’altare maggiore, giovani intenti a fare smorfie e selfie nel confessionale, statue di santi usate come appendiabiti, bicchieri poggiati qua e là, ragazze con vestitini provocanti sedute addirittura sulla balaustra in marmo antistante l’altare.

Padre Eduardo Parlato, direttore dell’Ufficio Beni culturali della Curia di Napoli, ha protestato nei confronti della Fondazione Vico alla quale il bene è stato affidato. Non ha escluso di mettere in atto le procedure per ritirare la concessione. Il presidente della Fondazione, Vincenzo Pepe, ha subito inviato un messaggio di scuse in Curia, spiegando che gli organizzatori gli avrebbero prospettato una ''rappresentazione teatrale dedicata ai martiri del ‘99 e a Eleonora Pimentel Fonseca''. Quando si è reso conto che si trattava di altro avrebbe fatto interrompere la serata. Tuttavia il tema delle chiese utilizzate per feste private o eventi in generale riguarda anche altre realtà.

