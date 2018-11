Tragedia nella notte a Piove di Sacco, nel padovano. Un 16enne è stato travolto da un’auto mentre, intorno all’una, era in sella alla sua bicicletta. Portato in codice rosso all’ ospedale di Padova è morto poche ore dopo per le gravissime lesioni riportate. L'incidente In via Roma, coinvolta una Kia Rio condotta da un uomo del posto di 32 anni. M. N., che sarà indagato per omicidio stradale. La dinamica dell’incidente è ancora da verificare, ma pare che l’automobilista non abbia visto il ragazzino e quando ha cercato di frenare era troppo tardi per evitare l’impatto. Meno incidenti, ma con l'aumento di quelli mortali e più spesso sulle strade urbane. L'Aci traccia la mappa delle strade più pericolose d'Italia con i dati dello studio "Localizzazione degli incidenti stradali 2017", realizzato dall'Automobile club analizzando 36.560 incidenti, di cui 1.228 mortali con 1.359 decessi e 58.967 feriti. (Continua dopo la foto)



La mappa riguarda circa 55.000 chilometri di strade in Italia e le cifre indicano che sono aumentati dello 0,4 per cento gli incidenti in autostrada, mentre sono diminuiti lievemente quelli sulle extraurbane (-0,7 per cento) e sulle urbane (-0,5 per cento). Quando però si verificano su strade extraurbane principali gli incidenti sono più spesso mortali e nell'ultimo anno, appunto, le vittime sono aumentate del 7,4 per cento e i feriti sono calati dell'1,6 per cento.

Nel lungo periodo il confronto dei dati evidenzia una notevole diminuzione degli incidenti stradali, con un -22 per cento rispetto al 2010. Campagne di sensibilizzazione, veicoli che hanno implementato la sicurezza e sistemi di controllo meccanizzati hanno perciò contribuito a ridurre anche il numero dei morti del 17,8 per cento. La tendenza dei cinque anni sembra essersi invertita nel 2016, quando gli incidenti sono scesi soltanto dell'1 per cento, ma sono aumentati, come detto, i decessi con 94 vittime in più.

Un numero maggiore di incidenti sulle strade urbane si spiega con la mole di traffico maggiore nelle città e la varietà di mezzi che le percorrono. Risultano quelle con la maggiore densità di incidenti a causa degli elevati flussi di traffico e della pluralità di mezzi. Lo studio Aci sottolinea infatti l'aumento di incedenti che coinvolgono i cosiddetti "utenti vulnerabili", cioè pedoni, motociclisti e ciclisti su strade sia urbane sia extraurbane. Che guidare una moto o una bicicletta sia più pericoloso non è soltanto una percezione: i dati rivelano che l'indice di mortalità delle due ruote (motocicli e biciclette) è molto più elevato di quello delle quattro ruote: più di 3,8 morti ogni 100 mezzi coinvolti in incidente, rispetto all'1,4 delle auto.

