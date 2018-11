Le immagini sono terribili. Formiche ovunque, tra le lenzuola, sul pigiama e sul volto sofferente della signora, stesa impotente, intubata sul letto d'ospedale a Napoli, mentre si sente qualcuno che dice "non è possibile, guardate come è ridotta questa cristiana" e un'altra 'sta' proprio piena". Nel filmato "inviato da alcuni cittadini", denuncia in un post Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania di Davvero Verdi e componente della Commissione Sanità, una "paziente di colore ricoperta di formiche all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Vergogna!".

La donna, originaria dello Sri Lanka, è ricoverata al San Giovanni Bosco dallo scorso 22 ottobre e, spiega il direttore sanitario Giuseppe Matarazzo, "non c'era stata alcuna segnalazione di questo genere". Ha chiuso comunque la stanza del reparto di medicina per la bonifica e la pulizia, trasferendo la paziente in un'altra stanza. "Il direttore ha aperto su nostra richiesta un'inchiesta interna - conclude il consigliere - per verificare come sia stato possibile ciò e punire gli eventuali responsabili". (Continua dopo la foto)



Nella struttura sanitaria sono arrivati i Nas e la Direzione generale per la Tutela della salute della Regione Campania, dopo aver disposto immediatamente l’intervento del Servizio ispettivo regionale, ha segnalato al direttore generale dell’Asl Napoli 1 di "promuovere il provvedimento della sospensione cautelare dal servizio a carico del personale medico e infermieristico che si sia reso responsabile di omessa sorveglianza o di imperizia nelle operazioni di assistenza della paziente". (Continua dopo la foto)

La stessa Direzione, prosegue la nota, "ha anche disposto che ogni sviluppo della vicenda, seguita con la massima attenzione della presidenza, sia tempestivamente comunicato alla struttura regionale".

Un anno fa un precedente simile, denunciato sempre dal consigliere Borrelli al San Paolo sempre del capoluogo partenopeo.A giugno 2017, sempre il consigliere Borrelli, aveva denunciato, con una foto sui social, all'ospedale San Paolo il caso di una "paziente abbandonata in un letto sporco pieno di formiche". (Continua dopo la foto)





Inanto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ha inviato nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli il direttore generale per il coordinamento del sistema sanitario regionale, Antonio Postiglione, ed il direttore sanitario dell'AslNapoli 1, Pasquale Di Girolamo. Dalle indagini dei due dirigenti sanitari verranno poi tratte le deduzioni per eventuali provvedimenti.

