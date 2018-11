Dramma della disperazione a Portacomaro d'Asti dove, un uomo temendo il pignoramento ha fatto fuoco contro un ufficiale giudiziario. Dario Cellino, ex titolare di un negozio di mobili, non appena ha visto la figura del geometra del comune ha sparato due colpi d'arma da fuoco. Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Asti; è in gravi condizioni. L'ex mobiliere non voleva che il tribunale gli pignorasse la casa. Si è barricato in casa armato fino all'arrivo dei carabinieri che hanno dovuto fare irruzione per disarmarlo. L'anziano infatti si è arreso solo quand i militari hanno sfondato la porta pensando che l'uomo si fosse tolto la vita. Invece lo hanno trovato seduto in poltrona con la pistola in mano. L'arma era sua ed era regolarmente detenuta. Sapeva della visita del perito e del pignoramento lo ha aspettato armato. Ha sparato una, forse due volte. Il proiettile ha colpito il geometra al petto. (Continua dopo la foto)



Sono crescenti i pignoramento così come gli sfratti eseguiti per morosità incolpevole rispetto al totale degli sfratti emessi: se nel 2015 uno sfratto emesso su due era per morosità incolpevole, nel 2017 rappresentano ormai il 90%: parliamo di 59.600 sfratti emessi di cui 52.500 per morosità incolpevole; gli sfratti eseguiti con la forza pubblica sono 29.000 (il drammatico trend ci dice che vengono eseguiti più della metà di quelli emessi), e riguardano dunque famiglie che non hanno possibilità di trovarsi autonomamente una soluzione sul mercato e che arrivano a quella scadenza in totale solitudine.

Una crescita agghiacciante che denuncia lo stato di abbandono in cui sono lasciate le famiglie che non possono più far fronte all’affitto o al mutuo per ragioni indipendenti dalla loro volontà ma, diciamolo pure, derivante dalla crisi economica che ha caratterizzato questi anni di cui la perdita o la mancanza di lavoro sono uno dei principali effetti.

Un sintomo del disagio che circola nel paese dove sempre più persone faticano ad arrivare a fine mese. Un dramma, quello del pignoramento, sul quale il governo è chiamato a intervenire con forza. Per tutelare i cittadini in difficoltà e per evitare la speculazione degli sciacalli che, con poco, portano via fatiche di una vita, sogni e speranze a chi non ne ha più.

