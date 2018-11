Tutti senza parole, scioccati. C’è sgomento e anche tanto dolore per la morte improvvisa di Arianna Mele. Un destino terribile quello di questa giovane insegnante napoletana in servizio presso il 58esimo circolo 'John Fitzgerald Kennedy' di Secondigliano-Scampia. Aveva solo 33 anni ‘la maestra Arianna’ e tutta la vita davanti. Pochi giorni fa, come riporta il quotidiano Il Mattino, aveva scelto un completo bianco per la seduta della seconda laurea. Un completo candido, hanno commentato gli amici, sconvolti, che ora la piangono, come gli angeli che l’avranno accolta in Paradiso.

Chi la conosceva, la descrive come una ragazza allegra e solare, felice delle sue scelte e della sua vita, sia professionale che sentimentale. A quanto pare, poi, Arianna si sarebbe anche dovuta sposare presto. E invece è andata a dormire e non si è più svegliata. Si è addormentata dopo qualche telefonata con le amiche, con la classica promessa di rivedersi a breve, ma purtroppo non sarà così. (Continua dopo la foto)



Per Arianna il destino ha deciso che la vita si doveva interrompere quando era nel fiore degli anni. Con un lavoro che amava, dopo aver ottenuto il diploma magistrale e poi, nel 2009, la laurea in Scienze della Formazione al Suor Orsola, e una famiglia ancora da costruire. E ora nessuno si spiega come sia potuta morire. A quel che è dato sapere, infatti, la giovane maestra non aveva accusato alcun malore che lasciasse presagire un epilogo simile.

“La vita ti mette di fronte a queste dure realtà… Rimarrai nel cuore di tutti i bimbi che hanno avuto la fortuna di averti come maestra e di tutte le persone che ti hanno conosciuta”, si legge in un commento a una delle ultime foto postate da Arianna sul suo profilo Facebook. E ancora: “Ora andrai dai bimbi che con te saranno in Paradiso”; “Eri l'immagine della bellezza e della gioia di vivere, non posso crederci", scrive un'amica.

Tutti increduli, parenti, amici, colleghi e genitori dei piccoli alunni che frequentavano le classi in cui insegnava Arianna. Poco tempo fa un’altra tragedia simile, ma a Marotta. Daniela Leporoni era praticamente coetanea di Arianna Mele. Aveva 34 anni e, come lei, è morta nel sonno. Non aveva mai lamentato problemi di salute particolari e nei giorni precedenti non aveva parlato di alcun sintomo, ma quando la mamma è andata a controllare perché non si era svegliata ha fatto la tragica scoperta: era esanime nel suo letto e non respirava più.

Resta paralizzato dopo una scommessa con gli amici, muore a 28 anni dopo una lunga agonia