“È morto da eroe”. Vittorio Sgarbi in lutto: lo strazio del critico d’arte

Tra i morti per il maltempo in Sicilia c'è anche un amico di Vittorio Sgarbi. Ed è proprio il famoso critico d'arte e sindaco di Sutri (Viterbo) da Tirana dove è in partenza per la Sicilia a ricordare il suo amico generoso e dinamico: “Un eroe che non ce l’ha fatta...”. Il racconto che rimbalza in Albania è sconvolgente. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di Alessandro Scavone, imprenditore agricolo di 44 anni, consigliere comunale a Salemi per il “Partito della rivoluzione”, la lista di Vittorio Sgarbi, che avrebbe dovuto incontrare lunedì mattina a Palermo per una visita al Cretto di Burri.

Scavone sabato sera era corso con la sua jeep e un altro amico, Salvatore D’Amato, alla ricerca di una terza persona in difficoltà nei pressi del distributore di benzina Tamoil. Lo stesso distributore che Scavone gestiva con il suo amico Gianni Tantaro lungo la statale già sconvolta da lavori di ristrutturazione. (Continua a leggere dopo la foto)



La sua principale attività era quella di imbottigliare vino nell’area di Salemi, in provincia di Trapani, dove si parlò di lui quando imbottigliò il “vino per l’Unità d’Italia”. Estroverso e sempre disponibile per altri, sotto un diluvio incessante, Scavone s’è avventurato con D’Amato senza immaginare che il vicino fiume San Leonardo si sarebbe trasformato in un’onda vertiginosa alimentata dalle acque scese tumultuosamente dalla vicina collina di Vicari. Sbalzato fuori dall’abitacolo, Schiavone è stato poi trovato incastrato fra le lamiere contorto di un guardrail.

“Apprendo la notizia con la tristezza di chi perde un vero amico", afferma Sgarbi, "Ho sentito altre persone. E mi pare che si tratti davvero dell’atto eroico di chi rischia la propria vita per salvarne un’altra... Fu lui, Alessandro, a costringermi a fare una seconda lista quando ci candidammo di nuovo per Salemi. Una lista senza agganci con forze locali. Nemmeno Forza Italia. Estroverso, con il padre Giuseppe preparò un libro ricco di foto su Salemi intitolato 'Storia di un paese da Cicerone e Sgarbi'.

''Qualcuno sorriderà ma l’accostamento fra questi due 'miti' lo fecero davvero. Un libro bellissimo, tanto che la Bompiani lo publicò. E poi insieme padre e figlio fecero il vino dell’Unità chiamato ‘1860’, quello che donammo al presidente Napolitano quando venne in visita a Salemi... Tutti ricordi che tornano in mente in questo giorno di dolore che doveva essere un giorno di festa, di un nuovo incontro per tornare insieme nel Belice, a Gibellina...''.

