Questa mattina un imputato condannato pochi giorni fa a 19 anni di carcere nell’ambito maxi processo di ‘Ndrangheta Aemilia, Francesco Amato, e da allora irreperibile, si è asserragliato dentro l’ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, con un coltello, prendendo in ostaggio, secondo i primi accertamenti, i dipendenti che si trovavano all’interno dell’edificio. (continua dopo video e foto)





Secondo quanto si apprende dalle forze dell’ordine, che hanno immediatamente circondato l’edificio e chiuso al traffico le strade limitrofe per ragioni di sicurezza, al momento Amato "non collabora". All’interno dell’ufficio postale sarebbero presenti 4 o 5 dipendenti, mentre i clienti che si trovavano in posta stamattina sono usciti. Sono in corso le trattative tra le forze dell’ordine e Amato.

"Sono quello condannato a 19 anni in Aemilia", avrebbe pronunciato il ricercato entrando nell'ufficio postale. Dai primi accertamenti avrebbe fatto uscire tutti i clienti, tenendo in ostaggio cinque dipendenti, tra i quali la direttrice. Sul posto le forze dell'ordine che hanno hanno avviato trattative, ma Amato, a quanto si apprende, "non collabora" e si starebbe valutando l'intervento di forze speciali. La parte della via Emilia dove si trova la filiale delle Poste è stata evacuata, e sono stati creati due punti di sbarramento ai lati.

Il processo "Aemilia", che si è concluso pochi giorni fa, è stato il più grande processo della storia per infiltrazioni di 'Ndrangheta, dove 148 sono stati gli imputati condannati in primo grado. Fra questi, l'ex calciatore della Juventus e della Nazionale Vincenzo Iaquinta, condanato a due anni, e suo padre Giuseppe, a 19. L'ex attaccante ha sempre dichiarato la sua innocenza.