Il maltempo non molla e continua a mietere vittime: una tragedia immane travolge la Sicilia, Casteldaccia e Palermo e, soprattutto, Giuseppe Giordano che ha visto morire tutta la sua famiglia dalla furia della piena improvvisa del fiume Milicia. Dentro la villetta nella quale lui, la sua famiglia, quella dei genitori e altri amici stavano trascorrendo il ponte di Ognisanti. Dentro la moglie e i figli di Giuseppe, i suoi genitori, i fratelli... Si sono salvati altri due ospiti della villa sommersa dove sono morti in 9: erano andate in paese a prendere dei dolci. Nella giornata dell'allerta rossa fino alle 24 la giornata era trascorsa serena: si sa di canti e foto felici nel pomeriggio. Poi intorno alle 0.30 la tragedia. I testimoni presenti nel pomeriggio a Casteldaccia raccontano di un fiume Milicia non in condizioni preoccupanto. Questa comunque l'identità delle vittime di Casteldaccia si tratta di Rachele e Federico Giordano di 1 e 15 anni, la loro mamma Stefania Catanzaro (32 anni), moglie dell’unico sopravvissuto. (Continua dopo la foto)



Il nonno Antonino Giordano (65) e la moglie Matilde Comito (57), i figli Marco (32) e Monia (40), e un altro bimbo, Francesco Rugò che aveva solo 3 anni. L'allarme è stato dato dai vicini di casa di questa famiglia palermitana in vacanza nella villetta di Casteldaccia. "Abbiamo sentito le grida di Giuseppe", hanno detto mentre questa famiglia cercava di mettersi in salvo: hanno anche una figlia disabile, i vicini della famiglia Giordano.

E’ voluto tornare subito nella villa dove sono morte nove persone, uno dei tre superstiti della tragedia di Casteldaccia. “E' successo tutto in pochi secondi, all'improvviso l’acqua e il fango hanno sfondato i vetri, tutte le imposte. Non abbiamo più capito niente. In pochi istanti l’acqua ha raggiunto il tetto. Io sono riuscito a uscire e salire sull'albero. Solo per questo mi sono salvato”.

E’ quanto ha riferito l'uomo agli inquirenti: la Procura di Termini Imerese ha infatti aperto un’inchiesta sulla tragedia ed al momento il fascicolo è contro ignoti e senza ipotesi di reato.Secondo una prima ricostruzione, la villa di Casteldaccia sarebbe stata sommersa dal fango e dall'acqua a causa della esondazione del Milicia, anche se il fiume non era particolarmente ingrossato. Ma la villetta, che si trova a poca distanza dall'argine del fiume, e che si trova a piano terra, è stata subito sommersa.

