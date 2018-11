Maltempo choc. Fulmine cade su un gruppo di turisti: tragico bilancio

Stava passeggiando con i familiari quando è stata colpita in pieno da un fulmine che l'ha uccisa. Tragedia in località Nasca a Carloforte, nel Sud ovest della Sardegna. La vittima, di 61 anni, è una turista tedesca di Berlino che trascorreva abitualmente le sue vacanze nell'isola di San Pietro. Al momento della tragedia si trovava in compagnia del marito, di 64 anni, del figlio di 30 e di alcuni amici.

Usciti nel pomeriggio per fare un trekking, quando ancora non c'era maltempo, sono stati sorpresi da un violento temporale e hanno deciso di tornare alla loro auto. Poco prima di salire in macchina hanno sentito un tuono, poi la donna è stata colpita dal fulmine e scaraventata a terra a diverse decine di metri. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto del 118 e dei carabinieri, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Sotto choc il marito e il figlio. (Continua a leggere dopo la foto)



Nelle stesse ore è morto in ospedale a Trento un uomo della Val di Non anche lui colpito da un fulmine, lunedì scorso. Ieri invece si erano registrati altri quattro morti, due in Valle D'Aosta e due in Trentino Alto Adige. La viceministro all'Economia Laura Castelli ha raccolto l’invito dei governatori di Liguria e Veneto, Toti e Zaia, sulla sospensione degli obblighi fiscali nelle due regioni particolarmente colpite dal maltempo.

“Alcune aree del Paese, in particolare in Liguria e Veneto, a causa del maltempo stanno vivendo ore drammatiche con centinaia di famiglie e aziende in grande difficoltà e intere zone letteralmente devastate" e "la sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura prioritaria che deve essere accompagnata da un sostegno finanziario per rimettere in piedi la rete dei servizi e delle infrastrutture”, ha detto su Fb la viceministro. Intanto Intesa Sanpaolo ha sospeso le rate dei finanziamenti per 12 mesi a famiglie e imprese delle regioni del Nordest.

La Protezione civile, intanto, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse, e se sabato è previsto un graduale e momentaneo miglioramento sulle regioni peninsulari, rimarrà forte l'instabilità sulla Sicilia, con l'allerta rossa, in estensione dalla serata anche alla Sardegna. E continua a essere emergenza nel Bellunese, dove, dopo i danni di questi giorni, una frana di terra e fango ha completamente ostruito la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo.

Maltempo choc. Fulmine cade su un gruppo di turisti: tragico bilancio

L'escursione finisce in tragedia