Michela Sotgia non ce l’ha fatta. La studentessa di Dorgali, 19 anni ancora da compiere, è morta all’ospedale Cisanello di Pisa per le gravissime ferite riportate nell'incidente avvenuto all'alba di ieri primo novembre a Marina di Pietrasanta, di fronte alla discoteca Seven dove si festeggiava la notte di Halloween. Una serata di festa, finita in tragedia per la studentessa della facoltà di Fisica a Pisa, che fino all’ultimo, con la vita appesa a un filo, ha lottato contro la morte. Messa sotto osservazione alle 13 del 2 novembre, è spirata alle 19.

Un grave lutto, quello che ha colpito la famiglia – il padre Gigi che fa l’allevatore e la madre Maddalena, casalinga, con la sorella Elena che vive a Dublino – arrivata dalla Sardegna per assisterla nelle sue ultime ore di vita, con la speranza di un miracolo. La giovane, dopo una prima visita al pronto soccorso del “Versilia”, era stata trasferita all’ospedale pisano, vista la gravità delle sue condizioni. I genitori hanno deciso di compiere un ultimo, commovente, gesto: hanno autorizzato la donazione degli organi. (Continua a leggere dopo la foto)



Michela e i suoi amici sono stati investiti sulle strisce pedonali da una Seat Leon, grigia. L'auto non si era fermata. L'automobilista, un 31enne nato in Germania, ma residente a Lucca, si è poi costituto ieri accompagnato dal suo legale, l'avvocato Federico Corti, ai carabinieri di Lucca, senza sapere spiegare il perché della sua fuga. Non ci sono ancora i risultati degli esami tossicologici a cui il giovane è stato sottoposto dalla polizia stradale che conduce le indagini.

“Abbiamo appena ricevuto la tragica notizia riguardante la morte di una nostra amica, una giovane allieva di 19 anni, travolta e uccisa mentre attraversava le strisce pedonali, da un’auto che poi non si è fermata. - ha ricordato il suo maestro della scuola di teatro sarda, Bruno Venturi, dove Michela era allieva - Michela con noi ha condiviso tante gioie sulla scena dei nostri laboratori. Era una ragazza e un’allieva speciale: sottile, acuta, in una maniera tutta sua, particolare''.

''Teneva moltissimo all’attività teatrale che lei ha seguito per 4 anni nel suo Liceo, l’ultimo no, - ha spiegato ancora il maestro - perché voleva prepararsi bene per l’esame di maturità e gli studi successivi: l’astronomia che tanto amava. Era una delle rare persone vere che abbiamo incontrato lungo i quasi trent’anni del nostro lavoro. Michela voleva a tutti i costi che mettessimo in scena ‘Festen’, un’idea che le avevamo fatto venire in mente, raccontandole la trama del film di Vinterberg. Ora lo faremo con te, Michela. Lo faremo per te, stai sicura”.

