Le ultime notizie sulla manovra finanziaria 2019 non faranno piacere agli italiani amanti del tabacco e delle sigarette: dal 2019 è in arrivo un aumento dei prezzi. Nella legge di Bilancio, infatti, sono previsti per il 2019 rincari della tassazione per le sigarette di 108 milioni, altri 22,5 milioni per il tabacco trinciato, circa 1,8 milioni per i sigari, per un totale di 132,6 milioni. La manovra è composta da 108 articoli. Due delle misure delle quali si è a lungo parlato nelle scorse settimane — il reddito di cittadinanza e la modifica della legge sulle pensioni, con l’introduzione della cosiddetta 'Quota 100' — non sono presenti in manovra, dove è presente solo l’indicazione delle coperture (6,7 miliardi per le pensioni, 9 miliardi per il reddito di cittadinanza): per renderle operative occorreranno interventi legislativi successivi.

Nella legge di Bilancio è anche presente un bonus occupazionale per le eccellenze, vale a dire per i laureati con 110 e Lode, non fuori corso, escludendo quanti hanno conseguito il titolo di studio nelle università telematiche. La disposizione prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma dicevamo dell'aumento del costo delle sigarette. Una possibile stangata nei confronti degli italiani amanti del fumo era preventivata ma a confermarlo adesso arriva il testo della Manovra Finanziaria 2019 realizzato dal Governo Conte. Il testo è stato — dopo la bollinatura da parte della Ragioneria generale — inviato alle Camere dal governo. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, sarebbe in arrivo un nuovo aumento dei pacchetti di sigarette, per tutte le fasce di prezzo. Quanto costeranno, dunque, sigarette e tabacco a partire dal 1 gennaio 2019? Ecco tutto quello che c'è da sapere. (Continua a leggere dopo la foto)

Nella relazione tecnica che accompagna la manovra, infatti, si legge che "L’incremento della fiscalità potrebbe essere recuperato dai produttori con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi a pacchetto, per tutte le fasce di prezzo". Nella legge di Bilancio sono previsti per il 2019 rincari della tassazione per le sigarette di 108 milioni, altri 22,5 milioni per il tabacco trinciato, circa 1,8 milioni per i sigari, per un totale di 132,6 milioni. Insomma, un aumento considerevole per gli italiani che solo qualche anno fa si sono visti togliere i pacchetti da '10' di sigarette, una vera e propria comodità per le tasche degli italiani. (Continua a leggere dopo la foto)



Per quanto concerne la manovra finanziaria, intanto, si segnala il rimandato taglio delle cosiddette pensioni d’oro, mentre — nonostante gli annunci in senso contrario — non saranno toccate le società partecipate dagli enti locali. Come riporta il Corriere, infine, nessuna traccia nemmeno del taglio delle accise sul carburante, che il vicepremier Matteo Salvini aveva più volte annunciato.

