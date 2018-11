Drammatico incidente sul lavoro. Un ragazzo di 18 anni Andrea Masi è morto dopo aver battuto la testa mentre era su un muletto guidato da un collega. A quanto si apprende stava dava le spalle al senso di marcia a non si è accorto di un abbassamento del soffitto. Stava lavorando all’’installazione della fibra ottica nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale di piazzale Portello, a Milano.

Il ragazzo ha battuto la testa contro un’architrave ed è finito a terra privo di conoscenza. L’incidente sul lavoro è avvenuto poco prima delle 4 del mattino. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei colleghi: all’arrivo del 118 l’operaio era già morto. Il diciottenne, originario della provincia di Varese, era regolarmente assunto dalla NetWisp, una società che si occupa dell’installazione di fibra ottica. Sul posto, oltre al personale sanitario, è intervenuta la polizia. Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro. (Continua dopo la foto)



Lo scorso anno in Italia si è toccato il minimo storico di morti bianche dal 1951, con 617 vittime accertate (-2,8% rispetto al 2016 e -25% rispetto al 2012) per incidente sul lavoro. I dati registrati nei primi mesi del 2018, rilevano invece un aumento rispetto agli anni precedenti. Secondo il rapporto Inail presentato lo scorso 27 giugno, da gennaio a maggio, sono state presentate 389 denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale, 14 in più rispetto alle 375 dello stesso periodo del 2017 (+3,7%).

Nei primi cinque mesi dell’anno, la maggior parte degli incidenti mortali si è verificata tra i lavoratori di industria e servizi (348). Per quanto riguarda invece la distribuzione territoriale, il maggior numero di morti bianche si è avuto nel Nord Italia, in particolare in Lombardia (61), Veneto (48) e Piemonte (39). L’Inail rileva inoltre un aumento degli incidente sul lavoro che hanno coinvolto lavoratori stranieri: dai 50 del 2017 si è passati a 65 nella prima parte del 2018.

Il quadro che emerge dai dati rilevati dall’Osservatorio indipendente e dall’Inail non tiene conto di tutti gli incidenti che avvengono nelle zone “grigie” della manovalanza clandestina che sfuggono a classifiche e controlli. Per combattere l’incidente sul lavoro nel corso del 2017, l’Inail ha verificato 16.648 aziende di cui l’89,43% è risultato essere fuori norma. In totale, 49.772 lavoratori, di cui 45.802 irregolari e 3.970 "in nero", sono stati regolarizzati.

