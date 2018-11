Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin ancora bloccati a Portofino causa maltempo. Sembra un vero e proprio incubo quello che in queste ore sta vivendo la famiglia del direttore Mediaset: il figlio del Cavaliere, insieme alla compagna e i figli, si trova bloccato in terra ligure a causa del devastante maltempo di lunedì che ha causato anche la distruzione dello yacht di Pier Silvio. La coppia è rimasta all’interno del castello Bonomi-Bolchini per alcuni giorni: Pier Silvio, la compagna Silvia Toffanin, i due figli e il personale di servizio. Il castello si trova esattamente a metà dei cedimenti strutturali della strada provinciale che collega Santa Margherita a Portofino. La coppia, però, ha lasciato la dimora nelle ultime ore.

Nella zona di Rapallo circa 200 tra superyacht, motoscafi e barche a vela di tutte le dimensioni si sono schiantate sulla scogliera del lungomare, intorno a quella dell'antico castello, simbolo della città, e sulla spiaggia. 390 erano infatti le barche ormeggiate nella giornata di lunedì 29 ottobre, e oltre la metà è andata distrutta. (Continua a leggere dopo la foto)



L'imbarcazione di proprietà della famiglia Berlusconi andata distrutta è la 'Custom line' lungo 37 metri costruito ad Ancona dai cantieri Ferretti per il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset. L’imbarcazione di lusso era costata tra i 5 ed i 6 milioni di euro e si chiama "Suegno". Lo stesso nome della precedente imbarcazione top di gamma della famiglia Berlusconi riacquistata, nel frattempo, dagli stessi cantieri navali. Pier Silvio Berlusconi, direttore di Mediaset, ha sempre nutrito una forte passione per le barche di lusso a motore. (Continua a leggere dopo la foto)

Intanto, Silvia Toffanin potrebbe rischiare di saltare il suo consueto appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo, il talk-show in onda su Canale 5 ormai da undici anni. Secondo le ultime indiscrezioni, comunque, questa ipotesi non dovrebbe verificarsi e in studio ci sarà Alena Seredova. La famiglia Berlusconi, comunque, ha raggiunto a piedi la località di Portofino. Da qui, la famiglia avrebbe deciso di restare a Santa Margherita – località dove il primogenito Lorenzo va a scuola– e di non fare rientro a Milano. Impossibilitati a tornare al castello, vera e propria residenza di famiglia, i due hanno deciso di alloggiare presso l’hotel Miramare. (Continua a leggere dopo la foto)



A raggiungerli anche i genitori della conduttrice. Per il momento resteranno in albergo, in attesa di trovare una sistemazione confortevole che consenta al piccolo Lorenzo Mattia di frequentare normalmente la scuola. Presente a questa settimana 'drammatica' anche la sorella della Toffanin con i piccoli figli al seguito.

