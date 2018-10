Faceva la volontaria per salvare altre vite, ma proprio dopo aver soccorso una bambina in difficoltà con i colleghi è morta in un tremendo incidente stradale. Angela Bozzia, 54 anni di cui 30 passati come volontaria nella Pubblica Assistenza di Borgotaro-Albareto non c'è più. Ha perso la vita a seguito di uno schianto terribile avvenuto poco prima dell'alba, intorno alle 5,30 di martedì 30 ottobre 2018, avvenuto in via Emilia Ovest a Fraore, una frazione del comune di Parma quando, come riporta il sito Today, un'ambulanza e un'automedica si sono schiantate contro un tir.

Le cause dell'incidente sono ancora in via di accertamento, ma l'impatto, come dimostrano anche le foto, è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla volontaria. Feriti un medico di 62 anni, la bambina e sua madre. I suoi colleghi hanno fatto di tutto per rianimarla ma anche la corsa in ospedale si è rivelata inutile. La donna è stata trasportata d'urgenza nel reparto di Rianimazione, ma è deceduta poco dopo il ricovero. (Continua dopo la foto)



Angela, che è morta mentre prestava servizio, si trovava sul posto per soccorrere una bambina di un anno che aveva avuto le convulsioni durante la notte. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato tutti sconvolti. “Non avrei mai voluto scrivere una cosa di questo tipo – ha scritto il presidente della Pubblica Assistenza sulla pagina Facebook - Ma purtroppo questa mattina alle 5.20 la nostra ambulanza e l'automedica sono state coinvolte in un grave incidente a Pontetaro... nello schianto ha perso la vita la nostra volontaria Angela Bozzia, 30 anni da volontaria.. una vita per il prossimo”.

“Non abbiamo più parole ne lacrime. In questo momento siamo vicini alla famiglia e agli altri volontari coinvolti, sperando per loro si risolva al meglio", conclude il presiedente. Migliaia i commenti, tra condoglianze e ricordi, di amici e altri volontari sotto al post. Tutti vicini alla famiglia di Angela Bozzia e ai volontari della Pubblica Assistenza di Borgotaro, paese ora in lutto, in questo momento di dolore.

"Sono vicina alla famiglia ed alla vostra associazione per questa terribile vicenda che ha coinvolto i vostri volontari, e nella quale ha perso la vita 'uno di noi' mentre era al servizio della collettività. Un abbraccio fraterno a voi tutti e tanta forza per andare avanti sempre con coraggio", si legge. E ancora: "Servire il prossimo con tutti o il rischio che comporta ogni situazione, onore a te e condoglianze alla famiglia"; "Non ci sono parole...persone che hanno scelto di vivere 'in mezzo' alla strada pronti a scappare quando il prossimo soffre e ha bisogno di cure non importa se giorno o notte ma lo si fa perché è il tuo stile di vita, la tua scelta di missione e infine il tuo lavoro".

