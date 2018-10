Ragazza di 16 anni si impicca nella cameretta: in un biglietto la drammatica confessione

Una ragazza di soli 16 anni si è tolta la vita, probabilmente per una delusione d'amore. Dramma a Casaluce, in provincia di Caserta, dove una ragazza di 16 anni, Nicoletta Russo, è stata trovata in fin di vita in casa dai genitori, nella tarda serata di ieri, in un appartamento al confine col rione San Lorenzo, al confine con Aversa. Inutile il trasporto all’ospedale “Moscati” di Aversa dove ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Le cause del decesso saranno stabilite dall’autopsia, anche se si tratterebbe di suicidio, forse scaturito da una delusione amorosa in considerazione di alcuni post pubblicati dalla ragazza sul suo profilo Facebook. Ma si attende l’esito delle indagini. La giovanissima, studentessa dell’istituto 'Andreozzi' di Aversa, la giovane era nipote del vicesindaco Nicola Marino. Attorno alla famiglia si è raccolta l’intera comunità del casertano. (Continua a leggere dopo la foto)



Nicoletta Russo, questo il nome della giovanissima ragazza. Forse il tutto è scaturito da qualche delusione, anche sui social ha scritto negli ultimi post ha scritto: "Ti deludono continuamente e poi ti chiedono perché sei cambiata", altri post sempre pubblicati il 29 ottobre. "Invece la vita è cattiva talvolta spietata e ti ha catapultato in un film horror" e poi... ha segnato la fine alla sua vita. La giovane vittima frequentava l’ITS Carlo Andreozzi di Viale Europa, ad Aversa, per il momento sono sconosciuti i motivi del gesto estremo. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

“E invece la vita è cattiva talvolta spietata e ti ha catapultato in un film horror. Piccola ragazza dagli occhi grandi la vita t’ha preso tante volte a schiaffi e adesso quando ti fanno una carezza tu non la riconosce!”. Questo l’ultimo straziante messaggio della sedicenne Nicoletta Russo, detta Nicol, che ha voluto dire addio alla vita prima del folle gesto di ieri sera. Nicol frequentava l’ITS Carlo Andreozzi di Viale Europa, ad Aversa. Chi l’ha conosciuta la descrive come una ragazza intelligente, forte e sempre solare, oltre al fatto di essere bellissima. Sotto choc tutti gli amici di scuola. (Continua a leggere dopo la foto)



Centinaia i messaggi di addio affollano la bacheca Facebook del suo profilo. Due giorni fa un post inquietante pubblicato dalla stessa Nicol, che pubblichiamo, in cui vi è scritto: "Ti deludono continuamente poi ti chiedono perché sei cambiata". Questi ultimi messaggi lasciavano già presagire un malessere interiore che poi ha portato al folle gesto. Gli amici stravolti scrivono "Ti ho conosciuto 4 anni fa sei sempre stata una ragazza forte, sempre col sorriso… Stamattina ho saputo la notizia mi hai sconvolto il cuore Ancora non ci posso credere!".

Leggi anche:

Barbara D’Urso, “danno permanente dopo l’incidente”: ecco come nasconde la cicatrice in tv

fbq('track', 'STORIE');